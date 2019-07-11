醉男開瓦斯恐嚇全家一起走 警攻堅他持刀挾持友人

2019-07-11 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民紀姓男子5月間在文心路住處，不滿妻子蔡女要離婚，旋開瓦斯爐開關，恐嚇蔡女稱「我們一家四口一起走」，警方據報到場攻堅，紀男借住的友人邱男安撫紀時，紀拿兩把刀架在邱的頸部及腹部，員警趁紀不注意時，對紀噴辣椒水，邱趁機逃離挾持，台中地檢署今天依漏液氣體、妨害自由等罪將他起訴。

檢警查出，40歲的紀男平常在北部工作，5月15日紀與邱姓同事回台中工地工作，當晚邱借住在紀的家裡，紀男酒後因不滿妻子蔡女提出離婚，紀情緒相當激動，扭開瓦斯爐開關，恐嚇蔡女稱「我們一家四口一起走」。

蔡女及借住的邱男逃出屋外，但紀男就讀小五、小三的兒子在屋內，警消據報趕到現場，聞到濃濃瓦斯味，立即將大樓20多名住戶疏散，並出動雲梯車想從屋後進入，被紀男發現拿刀朝警消揮舞，警消擔憂他引爆瓦斯，遂打消此行動。

警消規勸紀男不要引燃瓦斯未果，紀的借住同事邱男進屋企圖安撫，此時因紀男不滿警消趁機攻堅，手持水果刀、菜刀，架在邱男的頸部及腹部，藉此脅迫警消撤離。

警方持續與紀男對峙談判後，紀男始同意由1名未帶武器的員警進入，由大墩所副所長曾一峰進屋，曾趁紀男未注意時，對紀噴灑辣椒水，並加以制服，而邱男始逃離挾持。

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