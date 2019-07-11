辱警「撿角」還嗆要找民代處理 拖吊司機處拘役20日

2019-07-11 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市府委託交通違規拖吊場拖吊車輛的沈姓司機，4月17日晚間在仁德區中正路二段與仁義路口，為了路旁轎車是否拖吊？與交通警察大隊田姓警員發生爭執，田認有疑義，沈質疑對方找碴，嗆聲「田大俠，我來去找1個議員跟你處理一下，不是只有你有人而已」，當場辱罵「你警察做成這樣，撿角啦」，沈表示一時情緒激動，認錯道歉，台南地院認沈侮辱公務員處拘役20日，緩刑2年，可上訴。

台南地院審酌沈僅因協助員警執行拖吊業務時，與值勤員警對於是否拖吊車輛意見不一，即對依法執行職務田姓員警以貶抑的詞彙辱罵，所為漠視公權力的行使，侵害公務機關執行職務的嚴正性，影響國家公務的執行，誠無可取，惟念及沈於偵查結束前已表示認錯，也已在交通大隊中隊長前向田姓員警致歉，足認其犯後態度尚可。

院方認沈犯侮辱公務員罪，處拘役20日，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定日起1年內，向檢察官指定的政府機關、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供60小時的義務勞務。