親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美國爸媽與中國養子 國際收養傷心「微歧視」

罷韓煎餅店發「10個對不起」 向女學生、綠議員道歉

辱警「撿角」還嗆要找民代處理 拖吊司機處拘役20日

2019-07-11 10:21聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市府委託交通違規拖吊場拖吊車輛的沈姓司機，4月17日晚間在仁德區中正路二段與仁義路口，為了路旁轎車是否拖吊？與交通警察大隊田姓警員發生爭執，田認有疑義，沈質疑對方找碴，嗆聲「田大俠，我來去找1個議員跟你處理一下，不是只有你有人而已」，當場辱罵「你警察做成這樣，撿角啦」，沈表示一時情緒激動，認錯道歉，台南地院認沈侮辱公務員處拘役20日，緩刑2年，可上訴。

台南地院審酌沈僅因協助員警執行拖吊業務時，與值勤員警對於是否拖吊車輛意見不一，即對依法執行職務田姓員警以貶抑的詞彙辱罵，所為漠視公權力的行使，侵害公務機關執行職務的嚴正性，影響國家公務的執行，誠無可取，惟念及沈於偵查結束前已表示認錯，也已在交通大隊中隊長前向田姓員警致歉，足認其犯後態度尚可。

院方認沈犯侮辱公務員罪，處拘役20日，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定日起1年內，向檢察官指定的政府機關、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供60小時的義務勞務。

然而，沈的囂張行為傳出後，市議會出面撻伐，台南市刑警大隊則依妨害公務罪嫌，將他移送法辦。然而，沈否認有妨害公務犯行，他辯稱，他當時沒有罵警員，「撿角」部分，他說的另1 個朋友。檢方認為，「撿角」（台語），意指形容1 個人不成器，一輩子都沒有用、沒出息等意義，且當場並無其他人在場，並有執勤過程錄影光碟譯文等佐證，認為沈所辯，顯是卸責之詞，不足採信。

台南委外交通違規拖吊場沈姓司機為路旁轎車是否拖吊，與田姓員警發生爭執，辱警「撿角...
台南委外交通違規拖吊場沈姓司機為路旁轎車是否拖吊，與田姓員警發生爭執，辱警「撿角」還嗆要找民代處理一下，台南地院認沈侮辱公務員處拘役20日，可上訴。圖／本報資料照
分享

警察妨害公務公務員
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22

子宮外孕只打針 病人死 醫判刑

2019-07-11 00:19

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

行竊失風殺3長輩 判無期

2019-07-11 00:00

嘉義縣涉賄議員王焜玄 150萬交保

2019-07-10 23:30

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤

2019-07-10 19:22

美麗新董座黃世杰盜蓋妻子章貸款1億 判無罪

2019-07-10 19:07

獨／非法經營投顧授課 「軍師」遭判刑

2019-07-10 18:25

花蓮鐵警將增編人力 立委蕭美琴關切值勤空間

2019-07-10 18:04

高公局處長秘書偷登長官帳密 替自己補加班

2019-07-10 17:46

唐鳳胞弟強吻4歲女童4次 被害家屬出庭不願和解

2019-07-10 17:16

翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇

2019-07-10 17:08

築夢關懷生命協會私吞愛心財 帶班組長最重判2年10月刑

2019-07-10 16:34

警副局長親訪 鼓勵第一線冒險犯難警察同仁

2019-07-10 15:33

弒親逃死刑 合議庭認凶嫌經矯治有社會化可能性

2019-07-10 15:31

嘉義縣議員當選人王焜玄交保：相信司法會還清白

2019-07-10 15:30

法務部成立指揮中心 科技查賄展決心

2019-07-10 15:07

賄選被判當選無效 嘉縣議員當選人王焜玄交保將補宣誓

2019-07-10 14:39

興航內線案 前董座林明昇不起訴

2019-07-10 14:19

路坑放6天害騎士摔死 屏東縣府怪罪包商遭打臉

2019-07-10 14:14

重機被誤認白牌車 黑色賓士爆罵五字經還倒車衝撞

2019-07-10 13:38

影／國道自撞護欄 駕駛竟對友人說：等一下說是你開的

2019-07-10 13:06

女博士偽造UCLA畢業證書 應徵國立大學教職獲緩刑

2019-07-10 12:55

外籍女看護被性侵 宜蘭地檢署墊40萬慰撫金

2019-07-10 12:22

經紀人私占5千萬作品不還 知名聾啞雕塑家打官司勝訴

2019-07-10 11:38

請假去餐廳打工竟一去不回 天兵變逃兵

2019-07-10 11:35

高科技員工「帶槍投靠」 北檢約談2人交保

2019-07-10 11:18

興航停飛挨告財報不實 前董座林明昇罪嫌不起獲不起訴

2019-07-10 11:16

婦人子宮外孕撐破輸卵管失血身亡 醫師有疏失要坐牢

2019-07-10 11:15

搶一條歌代價不輕！火爆女衝動拿破酒瓶傷人破相遭判刑

2019-07-10 10:54

搶一首歌代價不輕！火爆女衝動拿破酒瓶傷人破相遭判刑

2019-07-10 10:47

幼兒園虐童？檢方疑家長替小孩刮痧 女老師獲不起訴

2019-07-10 10:36

體育協會舞弊組「換票聯盟」 北檢今起訴5人

2019-07-10 10:35

父入獄托人顧子…2歲童受虐骨瘦如柴 全身沾糞遭綑綁

2019-07-10 09:05

海巡署福利品拍賣大陸越界抽砂船 3661萬入國庫

2019-07-09 08:23

旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回

2019-07-08 12:24

不滿妻離婚小鮮肉21樓鬧輕生 警忍軟腳窗旁搏感情

2019-07-06 08:21

「反鐵籠公投」集會將登場　警公布交管措施

2019-07-05 20:14
看更多

熱門文章

疑缺錢花用 約女到摩鐵逼問提款密碼再勒斃

2019-07-10 20:46

兩年來首例！除夕夜燒死6家人 凶手翁仁賢今判死刑定讞

2019-07-10 16:39

超高效率！男造假蘇貞昌摔筆影片 警2天通知到案

2019-07-10 12:52

路坑放6天害騎士摔死 屏東縣府怪罪包商遭打臉

2019-07-10 14:14

圍捕要犯子彈擦特警額頭過 刑事局長馬上頒獎金表揚

2019-07-10 12:08

下雨天台南新營民宅火警 消防局：患者救出意識模糊

2019-07-10 17:11

台南殺警案凶嫌遭擊斃 警方：總算除掉地方惡霸

2019-07-10 11:44

19歲小鮮肉急送友就醫出車禍 遭撞休旅車衰吃罰單

2019-07-10 16:10

外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消頂烈陽苦勸11小時仍僵持

2019-07-10 17:31

女博士偽造UCLA畢業證書 應徵國立大學教職獲緩刑

2019-07-10 12:55

伸援手卻遭槍擊 台南警：遺憾沒能問陳宏宗為何要殺警

2019-07-10 12:53

嬰兒小被圖案超吸睛 看到的網友都喊餓

2019-07-10 17:09

翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇

2019-07-10 17:08

槍擊要犯陳宏宗遭擊斃 員警：罪有應得！

2019-07-10 10:51

燒死6家人判死刑定讞 翁仁賢曾嗆：追殺你們幾個輪迴

2019-07-10 16:44

曾被陳宏宗槍擊三槍逃過死劫 前所長王者音：因果報應

2019-07-10 16:41

男大學生墾丁溺水失蹤 海空持續擴大搜尋

2019-07-10 18:39

獨／比林志玲還嗲！酒店妹叩客新招 獻「聲」讓人超酥麻

2019-07-11 08:48

獨／槍手放話火併 刑警：制服警最危險，逮惡嫌等於救同仁

2019-07-10 12:48

槍擊要犯被警擊斃 鄰居看新聞訝異：他人很客氣

2019-07-10 16:22

瘦男硬拉壯女野外嘿咻 她怒控：沒戴套硬跨到我身上

2019-07-10 16:50

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

警擊斃嫌犯陳宏宗獲稱讚 網友憂：開槍員警會挨告？

2019-07-10 11:08

氣炸鍋可以做出乾燥花？ 網笑：花椰菜氣炸了

2019-07-10 21:31

撿回一命！要犯陳宏宗子彈在頭盔跑半圈 特警僅擦傷

2019-07-10 16:43

幼兒園虐童？檢方疑家長替小孩刮痧 女老師獲不起訴

2019-07-10 10:36

R P中間塞鐵軌 鐵警警徽神似R.I.P

2019-07-10 17:24

撞上側翻逆向而來的水泥車 駕駛被依過失致死送辦

2019-07-10 18:01

請假去餐廳打工竟一去不回 天兵變逃兵

2019-07-10 11:35

「像養隻狼在家」色堂哥趁堂弟回軍營 硬上堂弟女友

2019-07-11 08:50

影／國道自撞護欄 駕駛竟對友人說：等一下說是你開的

2019-07-10 13:06

法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤

2019-07-10 19:22

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

影／槍擊要犯被警擊斃 大埔鄉長：感謝警察為民解憂

2019-07-10 13:13

影／要犯陳宏宗攜2槍27發子彈 嘉義犯案前先被警擊斃

2019-07-10 15:47

襲警亡命徒 拒捕駁火遭擊斃…一警頭盔中彈「命大」

2019-07-10 23:54

高科技員工「帶槍投靠」 北檢約談2人交保

2019-07-10 11:18

追捕襲警犯 警埋伏山區半年吃足苦頭

2019-07-11 01:22

運將佯以免費載送性侵女子 得逞後告知明天要再來

2019-07-10 21:39

高雄聯結車撞壞中華地下道門架 雙向交管中

2019-07-10 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top