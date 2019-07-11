併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市沈姓男子開車併排違停，向前來取締的林姓警員求情不成，辱罵林員「沒看過你這麼爛的警察」，被檢方依侮辱公務員罪嫌起訴。法院審理時，沈辯稱只是向警察解釋比較大聲，他是被冤枉的，但法官勘驗取締錄影畫面，發現沈所言不實，判刑3月，如易科罰金9萬元。

基隆地院判決指出，沈男去年12月1 日晚上9點多，違規將車子併排停放在基隆市公車二信循環站對面、仁二路左側要左轉愛二路的車道上，然後下車到附近銀行補登存摺。

基隆市警一分局忠二路派出所林姓警員巡邏經過發現，依道路交通管理處罰條例取締，沈看到後趕回併排停車處求情。

林員要沈出示駕照，發現地址「劉銘傳路」誤載為「劉銘傳街」，對沈表明可向監理機關請求更正。沈則出言不遜，說出「關你屁事」等話，林員回應「你在講什麼」、「先生，你講話尊重一點」，並說明如有不服可以抗告的救濟程序。

沈見求情未被接受，罵林「沒看過你這麼爛的警察」，被依妨害公務罪的侮辱公務員罪嫌帶回偵詢後送辦，檢方偵結起訴。

沈男地院開庭時辯稱，他是因警員要他告監理單位才心生不滿，且他只是向警察解釋時比較大聲，結果就被警察抓回派出所，強調他有配合警員執行公務，他是被冤枉的。