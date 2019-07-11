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左腳截肢揹不動酒醉女 友人代為揹上床他再上

2019-07-11 07:53聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

「阿火」因車禍左腳截肢，3年前駕車載女網友「小蘋」到夜店喝酒聊天，「阿火」見她酒醉，搭計程車前往摩鐵，因他無法揹她進房間，請友人「阿水」代為將她揹該上床，再由「阿火」性侵得逞，台中地院依乘機性交罪將他判刑6年8月，可上訴二審；法官並認「阿水」涉偽證罪，依職權告發。

「阿火」（化名）否認犯行，辯稱「小蘋」（化名）在夜店時，雖然有飲酒，但意識還是清醒的，並無不知或不能抗拒之情形，他與她是合意性交，他無為本案犯行。

法官審理時，「阿水」（化名）證稱他上大學後與「阿火」認識3年，案發當日與他們前往夜店玩，「阿火」與「小蘋」互動就像情侶一樣，期間均有喝酒，「小蘋」離開夜店時，當下就依照「阿火」的意思前往摩鐵，她當下沒有表示拒絕。

「阿水」又稱她當時就是微醺狀態，並沒有特別醉，抵達摩鐵後，他想說「阿火」腳不方便，他就幫忙攙扶「小蘋」進房間至床邊後，他就去沙發上睡覺，後來他就看到「阿火」把手撐在後面，「小蘋」趴著幫「阿火」口交，他覺得不好意思就沒有看了。

但證人計程車司機證稱「2名男子看起來是清醒的，當時女子是被扶上計程車的，該名女子一上車就倒在椅子上，無法坐直，呈現酒醉狀態，3人在車上均無交談」，足見被害女自夜店前往摩鐵時，早已意識不清，需人攙扶上車，無法正常坐立。

法官認為「阿水」在審理中具結證述，顯與本案真正之事實相悖，且涉及與本案案情重要關係事項，遂依職權告發，是否涉犯刑法偽證罪，猶待檢察官查明。

判決書指出，「阿火」於2016年4月初，透過LINE通訊軟體結識「小蘋」，並於同年4月22日深夜，駕車搭載「小蘋」、友人「阿水」及其他男性友人，前往台中市CUBE夜店喝酒聊天，期間她因玩遊戲、划酒拳而飲用多杯酒類，因此不勝酒力而意識模糊。

「阿火」見「小蘋」已酒醉，，向友人「阿水」提議3人一同前往附近摩鐵休息、醒酒，次日凌晨，「阿火」等3人搭計程車前往摩鐵，因「阿火」曾發生交通事故左小腿截肢而裝設義肢，無法自行將她揹進房間，遂請「阿水」代為將她揹進房間。

「阿水」遂應允，便將「小蘋」揹進房間讓她躺臥床上後，「阿水」即單獨躺在沙發上睡覺休息。「阿火」趁機性侵害「小蘋」，因發現她下體流血，而改為由被害人口交，性侵被害人得逞，案經被害人在友人陪同下報警處理。

「阿火」與女網友「小蘋」到夜店喝酒聊天，見她酒醉，搭計程車前往摩鐵性侵得逞，台中...
「阿火」與女網友「小蘋」到夜店喝酒聊天，見她酒醉，搭計程車前往摩鐵性侵得逞，台中地院依乘機性交罪將他判刑6年8月，可上訴二審。圖／本報資料照
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摩鐵夜店計程車

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