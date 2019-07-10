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翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子翁仁賢趁家人圍爐時潑汽油縱火，企圖燒死全家，父母等家人6死5傷，他一、二審都被處死刑，但最高法院以被火燒傷的人可能不是翁「直接縱火」受傷、鑑定證人少唸證人結文等理由撤銷死刑、發回更審。慘案轉眼已過3年，高院更一審雖撤銷原判決，但仍依殺直系血親尊親屬罪判翁死刑。最高法院這回罕見地自為判決，翁仁賢死刑定讞，褫奪公權終身。

在最高法院判決中，提到了我國刑法第57條明定科刑時，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項，以為科刑輕重之標準。此次的死刑判決中，更提到了尚未廢除死刑制度的日本實務上所採的「永山基準」，和供美國仍保有死刑的州與聯邦參考的美國模範刑法典（Model Penal Code）210.6 (1)關於得以判處死刑之規定作為參考標準，再為檢驗。

永山基準雖是日本國量處死刑的基準，但也常常被拿來在我國刑案中比較。例如台灣高等法院在西門町峨眉停車場雙屍槍擊案判決中，便解釋日本雖存在死刑，但法律並無規定死刑量刑標準，量處死刑實務上多參照最高裁判所昭和58年7月8日永山則夫連續射殺案件判決所列標準，學說通稱「永山基準」。

永山基準審酌的條件包括犯罪性質、動機、態樣、殺害手段強烈性及殘虐性、結果、犯人年齡與前科、犯後態度、罪責確實重大等。

1997年8月2日，日本一口氣執行了4名死刑犯的死刑，其中一名死刑犯永山則夫，案發以來纏訟了28年，並且在獄中發表多篇感人文學作品，讓是否該「廢死」的爭議再起。

永山殺4人時才19歲。在監時，永山靠自修開始創作，1971年出版的札記「無知的淚」成為暢銷書，後來以小說「木橋」獲新日本文學獎，之後發表過多部甚受文學界推崇的作品。他申請加入日本文藝家協會時，被以「刑期未滿」為由拒絕，為此，知名作家筒井康隆還以退出該協會聲援，在日本文壇引起不小的波瀾。永山在獄中還曾和他的「女性讀者」結婚，直至最高法院對其死刑判決確定才又離婚。

台灣法官獨立判案，即便司法院提供「刑事案件量刑審酌事項參考」，目前對法官也無實際拘束力。

不過翁仁賢案他親手想「滅滿門」，不僅得不到家人的諒解，押解時還對著媒體記者比中指，要某日報記者「去讀幼稚園」；更離譜的是高院更一審開庭時，他寧願癱坐在地上，也不願向象徵司法的審判長曾德水致意，活脫耍賴。

高院曾囑託警大犯罪防治系教授沈勝昂鑑定翁有無矯正教化、再社會化可能性，結果顯示翁「自有我道」，表示討厭照著別人的規定去做，覺得照著別人做的話都會有壞結果，也不想做一個照著別人規定做的人。翁心裡一直處在「誤解＜─＞憤怒」的氛圍當中」、還會反諷貶低他人，特別是家人們，如「哥哥們念建中卻又考不上台清交」。負面情緒不斷累積的，不僅讓他陷入無力排除的困境，也認為本案「不公平（義）」。

男子翁仁賢除夕縱火燒死父母親友，造成6死4傷，最高法院判翁死刑定讞。資料照片。記...
男子翁仁賢除夕縱火燒死父母親友，造成6死4傷，最高法院判翁死刑定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影
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死刑縱火台灣高等法院

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