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嘉義縣涉賄議員王焜玄 150萬交保

2019-07-10 23:30聯合報 記者魯永明姜宜菁／嘉義市報導

嘉義縣議員當選人王焜玄昨天交保，他相信司法會還他清白，明天宣布就職。 記者姜宜菁...
嘉義縣議員當選人王焜玄昨天交保，他相信司法會還他清白，明天宣布就職。 記者姜宜菁╱攝影
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嘉義縣議員當選人王焜玄被控涉嫌賄選遭羈押到昨天，嘉義地院合議庭昨天諭知以150萬元交保，限制出境出海，王表示，相信司法會還他清白。縣議會訂於明天12日上午10時在議會辦補議員就職宣誓。

王焜玄被控涉及多起現金買票案，嘉義地檢署及第6選區落選頭、前縣議員張貴忠，都提起民事當選無效之訴，嘉義地方法院判當選無效，王提上訴，台南高分院預定8月開準備程序庭。

王被羈押期間，縣議會多次行文法務部及內政部，申請5月7日宣誓就職，結果內政部同意，法務部不同意，原訂宣誓取消。如今王交保，嘉義縣縣議會祕書長黃尚文說，議長張明達出國，已指示辦理補宣誓作業，議會訂於明天12日上午10時在議會辦補宣誓。檢方僅表示，尊重法院的決定。

法院表示，當初羈押是因為王焜玄遭通緝有逃亡之虞，以及與證人有勾串的可能，如今證人訊問完畢，但案件尚未確定，所以雖然羈押原因仍然存在，但已無羈押的必要。

嘉義地方法院昨天針對王焜玄違反選罷法一案開辯論庭，王妻與竹崎鄉多名代表、村長等人到庭關心；王的家屬得知可交保，在一小時內籌好交保金，同時購買新衣新鞋等，要讓王焜玄更換，去晦氣。

王焜玄支持者認為，檢方押人取供，堅信王焜玄是清白的；王焜玄在親人與支持者陪同下開心地邁出法院，王表示，感謝鄉親的關心與支持，相信司法會還他清白，隨即坐上友人的車離去。

嘉義當選無效

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