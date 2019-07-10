運將佯以免費載送性侵女子 得逞後告知明天要再來

2019-07-10 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



吳姓計程車司機見女子「小美」是身心障礙者 ，佯以載她回家不用收取車資，載到台中市一處高速公路涵洞附近性侵得逞，並取得被害人手機號碼，告知「小美」明天下班要再來， 一、二審依強制性交罪將他判刑8年6月。可上訴三審。

吳男否認犯行，辯稱覺得被害女子心智狀態是正常，雖與她有性行為，但並沒有以強暴、脅迫、恐嚇等方式強迫，還稱「她答應要跟我成為男女朋友」，他要求互留電話時被害人也點頭，但法官不採信，予以判刑。

合議庭審酌，吳男為計程車司機，為滿足一己之私慾，見被害人為心智缺陷之人，對被害人強制性交，造成被害人心理上難以抹滅之陰影及傷害，更破壞女性民眾對於搭乘計程車安全性之信賴，

同時吳男食髓知味，竟企圖再與被害人聯繫，所為應予譴責，犯後否認犯行，迄未與被害人或其家屬和解，犯後態度惡劣，被害人表示不願意原諒，請求從重量刑。

判決書指出，吳男去年9月間下午，駕駛計程車行經台中市一處公車站牌，看見「小美」認為有機可乘，招攬「小美」搭車，佯稱可不用收取車資，要求她上車，吳男與小美對話後得知她是身心障礙者，就將車開到一處高速公路涵洞附近停車，性侵害被害人得逞。