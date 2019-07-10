法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤

2019-07-10 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



美商迪士尼企業2013年推出「小公主蘇菲亞」動畫，2015年也以「Disney小公主蘇菲亞及圖」向智慧財產局申請商標，但生產衣服襪子的立蕎服飾行提出異議，主張自己早在1981年就以「蘇菲亞SOPHIA」申請商標，引爆商標之爭；智慧財產法院審理後，認定迪士尼的商標侵權，最後判智慧財產局應撤銷迪士尼的商標註冊。全案仍可上訴。

判決指出，立蕎服飾行的朱姓經營者除了1981年以「蘇菲亞SOPHIA」申請商標生產衣服，1997年也以「蘇菲亞Sophia」申請商標生產襪子，而迪士尼以「Disney小公主蘇菲亞及圖」申請商標，商品項目包含運動上衣、外套、洋裝和襪子等物。

立蕎主張，自己和迪士尼生產的商品都是人體穿戴使用，相似程度高，而2造商標都有「蘇菲亞」文字，讀音也完全相同，以一般社會通念和市場交易情形來看，恐使消費者誤認是關係企業或授權關係，有混淆之虞。自己是因為訴願被智財局駁回，才會提起行政訴訟自救。

審理時，智財局主張迪士尼的商標除了「蘇菲亞」文字，還有「Disny」、「小公主」等字樣及皇冠圖案，與立蕎「蘇菲亞SOPHIA」僅文字排列有明顯差異。此外，迪士尼有提出相關證據證明商標有在使用情況，但立蕎僅提供發票，無法得知其使用情況，依事證判斷，消費者較為熟悉是迪士尼的商標，應給予較大保護。

由於事關利益損害問題，智財法院也傳迪士尼參加訴訟。法庭上，迪士尼也主張商標經過設計，與立蕎明顯不同，且在知名搜尋網站搜尋關鍵字「蘇菲亞SOPHIA」，結果多半是珠寶婚紗商品及服務，沒有顯示立蕎商品的相關資料，足見「蘇菲亞」是常見商標名稱，請求法院駁回訴訟。

智財法院調查，2者商標都有「蘇菲亞」文字，其文字也都是商標最主要的構成要件，以我國通用文字為中文、國民所受教育以中文為主的情況來看，「蘇菲亞」明顯是消費者辨識的主要部分，最後認定2者商標相似程度高，有混淆消費者的可能。