煤炭貿易公司涉詐貸9億元 檢調搜索約談

相關新聞
法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤2019-07-10 19:22
美麗新董座黃世杰盜蓋妻子章貸款1億 判無罪2019-07-10 19:07
獨／非法經營投顧授課 「軍師」遭判刑2019-07-10 18:25
花蓮鐵警將增編人力 立委蕭美琴關切值勤空間2019-07-10 18:04
唐鳳胞弟強吻4歲女童4次 被害家屬出庭不願和解2019-07-10 17:16
翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇2019-07-10 17:08
築夢關懷生命協會私吞愛心財 帶班組長最重判2年10月刑2019-07-10 16:34
警副局長親訪 鼓勵第一線冒險犯難警察同仁2019-07-10 15:33
弒親逃死刑 合議庭認凶嫌經矯治有社會化可能性2019-07-10 15:31
嘉義縣議員當選人王焜玄交保：相信司法會還清白2019-07-10 15:30
法務部成立指揮中心 科技查賄展決心2019-07-10 15:07
賄選被判當選無效 嘉縣議員當選人王焜玄交保將補宣誓2019-07-10 14:39
興航內線案 前董座林明昇不起訴2019-07-10 14:19
路坑放6天害騎士摔死 屏東縣府怪罪包商遭打臉2019-07-10 14:14
重機被誤認白牌車 黑色賓士爆罵五字經還倒車衝撞2019-07-10 13:38
影／國道自撞護欄 駕駛竟對友人說：等一下說是你開的2019-07-10 13:06
女博士偽造UCLA畢業證書 應徵國立大學教職獲緩刑2019-07-10 12:55
外籍女看護被性侵 宜蘭地檢署墊40萬慰撫金2019-07-10 12:22
經紀人私占5千萬作品不還 知名聾啞雕塑家打官司勝訴2019-07-10 11:38
請假去餐廳打工竟一去不回 天兵變逃兵2019-07-10 11:35
高科技員工「帶槍投靠」 北檢約談2人交保2019-07-10 11:18
興航停飛挨告財報不實 前董座林明昇罪嫌不起獲不起訴2019-07-10 11:16
婦人子宮外孕撐破輸卵管失血身亡 醫師有疏失要坐牢2019-07-10 11:15
搶一條歌代價不輕！火爆女衝動拿破酒瓶傷人破相遭判刑2019-07-10 10:54
搶一首歌代價不輕！火爆女衝動拿破酒瓶傷人破相遭判刑2019-07-10 10:47
幼兒園虐童？檢方疑家長替小孩刮痧 女老師獲不起訴2019-07-10 10:36
體育協會舞弊組「換票聯盟」 北檢今起訴5人2019-07-10 10:35
父入獄托人顧子…2歲童受虐骨瘦如柴 全身沾糞遭綑綁2019-07-10 09:05
大選科技查賄 假訊息、境外資金一起抓2019-07-10 00:23
高科技員工帶槍跳槽 約談2人2019-07-10 00:07
周刊王指李晶玉赴美產子涉詐保 判賠30萬還得道歉2019-07-09 23:43
因應明年大選 新北、基隆、金門成立查賄小組2019-07-09 23:22
進口賓士多1組急救箱 車商涉藥事法今緩起訴2019-07-09 21:15
造假總統勘災荷槍實彈搭雲豹車 他下場竟沒事2019-07-09 17:08
女子偷3萬多元假髮 店家求償50倍160多萬法官駁回2019-07-09 17:07
藝人汪建民生活困頓 女粉絲幫借款500萬挨告詐欺2019-07-09 15:50
海巡署福利品拍賣大陸越界抽砂船 3661萬入國庫2019-07-09 08:23
旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回2019-07-08 12:24
不滿妻離婚小鮮肉21樓鬧輕生 警忍軟腳窗旁搏感情2019-07-06 08:21
熱門文章
獨／要犯陳宏宗身中二槍仍掙扎 上銬躺地頭滲血才嚥氣2019-07-10 10:21
嘉義警匪槍戰！ 槍擊要犯陳宏宗遭擊斃2019-07-10 08:58
曾開槍射警要犯陳宏宗 今晨嘉義拒捕連開4槍遭警擊斃2019-07-10 09:11
兩年來首例！除夕夜燒死6家人 凶手翁仁賢今判死刑定讞2019-07-10 16:39
超高效率！男造假蘇貞昌摔筆影片 警2天通知到案2019-07-10 12:52
夫妻月收十萬過「超爽生活」網友吐槽點出血淋淋真相2019-07-10 09:54
去年槍擊警方兇嫌 今晨再次攻擊員警被擊斃2019-07-10 09:08
200萬凌志車未熄火遭竊 警方晚間開十多槍逮竊賊2019-07-09 23:48
圍捕要犯子彈擦特警額頭過 刑事局長馬上頒獎金表揚2019-07-10 12:08
槍擊要犯陳宏宗被擊斃 神捕友人：太好了2019-07-10 10:13
嘉義純樸山區大埔鄉警匪槍戰 深夜槍響居民嚇壞2019-07-10 09:29
父入獄托人顧子…2歲童受虐骨瘦如柴 全身沾糞遭綑綁2019-07-10 09:05
台南殺警案凶嫌遭擊斃 警方：總算除掉地方惡霸2019-07-10 11:44
路坑放6天害騎士摔死 屏東縣府怪罪包商遭打臉2019-07-10 14:14
下雨天台南新營民宅火警 消防局：患者救出意識模糊2019-07-10 17:11
女博士偽造UCLA畢業證書 應徵國立大學教職獲緩刑2019-07-10 12:55
槍擊要犯陳宏宗遭擊斃 員警：罪有應得！2019-07-10 10:51
19歲小鮮肉急送友就醫出車禍 遭撞休旅車衰吃罰單2019-07-10 16:10
伸援手卻遭槍擊 台南警：遺憾沒能問陳宏宗為何要殺警2019-07-10 12:53
兩男與未滿14歲少女援交 食髓知味竟要染指她妹妹2019-07-10 08:04
翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇2019-07-10 17:08
外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消頂烈陽苦勸11小時仍僵持2019-07-10 17:31
獨／槍手放話火併 刑警：制服警最危險，逮惡嫌等於救同仁2019-07-10 12:48
燒死6家人判死刑定讞 翁仁賢曾嗆：追殺你們幾個輪迴2019-07-10 16:44
警擊斃嫌犯陳宏宗獲稱讚 網友憂：開槍員警會挨告？2019-07-10 11:08
撞見老公載妹 她飛車追逐 輾壓老公轎車2019-07-09 23:51
周刊王指李晶玉赴美產子涉詐保 判賠30萬還得道歉2019-07-09 23:43
請假去餐廳打工竟一去不回 天兵變逃兵2019-07-10 11:35
槍擊要犯被警擊斃 鄰居看新聞訝異：他人很客氣2019-07-10 16:22
曾被陳宏宗槍擊三槍逃過死劫 前所長王者音：因果報應2019-07-10 16:41
板橋街上帶4刀尋仇 刺青男還沒找到仇家就遭警逮捕2019-07-09 21:18
扯！ 名師誘女學生視訊脫衣2019-07-09 23:31
影／國道自撞護欄 駕駛竟對友人說：等一下說是你開的2019-07-10 13:06
相隔19年…衛生紙遇上一滴血 抓到狼2019-07-10 00:00
高科技員工「帶槍投靠」 北檢約談2人交保2019-07-10 11:18
高雄聯結車撞壞中華地下道門架 雙向交管中2019-07-10 12:20
瘦男硬拉壯女野外嘿咻 她怒控：沒戴套硬跨到我身上2019-07-10 16:50
影／槍擊要犯被警擊斃 大埔鄉長：感謝警察為民解憂2019-07-10 13:13
男大學生墾丁溺水失蹤 海空持續擴大搜尋2019-07-10 18:39
撿回一命！要犯陳宏宗子彈在頭盔跑半圈 特警僅擦傷2019-07-10 16:43
留言