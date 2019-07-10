煤炭貿易公司涉詐貸9億元 檢調搜索約談

2019-07-10 19:17 中央社 台北10日電



兆豐銀行也是受詐騙之一。 本報系資料庫 分享 facebook

台北市一家經營煤炭買賣業務的貿易公司涉嫌以不實文件，向兆豐、板信銀行詐貸，金額高達新台幣9億元。北檢今天指揮調查局發動搜索，約談陳姓實際負責人等5人到案。

台北地檢署接獲檢舉，指稱一家煤炭貿易公司涉嫌自民國102年起，持與國外知名煤業集團的交易合約、商業發票、提單等文件向銀行貸款，但文件涉及偽造、不實。

檢調初步調查，懷疑這家煤炭貿易公司以不實文件向銀行詐貸9億元，承辦檢察官今天指揮調查局台北市調查處搜索7個處所，約談陳姓實際負責人及幹部共5人，全案將依違反銀行法、偽造文書等罪嫌偵辦。