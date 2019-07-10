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員工竊走公司機密技術資料 司法單位進行調查

2019-07-10 18:49中央社 新竹縣10日電

新竹縣一家半導體設備製造廠，一名陳姓業務經理偷竊公司機密技術資料，被其他人發現報案，並將陳男的轎車扣留在廠區內。警方今天表示，事涉營業秘密法，後續將由相關司法單位偵辦。

公司員工今天受訪表示，陳男在公司在今年2月錄取到公司工作，2個月後，他列印公司的機密技術資料攜出，放置在車內，其他人發現後，在第一時間向公司通報。

員工指出，後來，警方到場後，公司也將陳男的轎車扣留在廠區內，並由保全輪流看守，想不到，陳男卻趁著保全換班時間，再次進到公司內，偷偷將機密文件帶走，過程全被監視器錄下。

員工表示，當時在陳男第一次列印文件時，就發現他行為詭異，目前盤點列印情形，多為機密文件，但也所幸在第一時間發現，阻止更嚴重的機密外流。

新竹縣警察局指出，竹北派出所在4月9日接獲報案指出，這家公司陳姓員工涉嫌竊取公司機密，因此，公司強制將這名員工轎車強制扣留再公司的廠區內。不過，員工也反指控公司涉嫌強制罪，員警將雙方都帶回派出所，釐清案情，也製作筆錄。

警方表示，案經調查發現事涉「營業秘密法」，請示新竹地檢署指示後，將案卷移請法務部調查局新竹縣調查站偵辦。不過，因事涉「營業秘密法」，後續將由相關司法單位偵辦。

新竹保全偷竊

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