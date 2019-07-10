獨／非法經營投顧授課 「軍師」遭判刑

2019-07-10 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



陳姓男子對外自稱「軍師」，105年底起先後在臉書、line以「鬼股天師」、「天下第三大軍師」、「海期大聖ATM 大房」等暱稱分享預測股票與期貨投資技巧心得，並招攬51名投資人，透過網路開設視訊課程，每人需繳約2萬元學費，非法經營期貨和證券投資顧問事業近3年，經民眾檢舉遭法辦；新竹地院審理終結，陳男被依犯期貨交易法非法經營期貨顧問事業罪，處有期徒刑4月。

經查，陳男對外自稱「軍師」，他未經主管機關金管會許可，自105年底先後在台南、新竹市居所透過電腦上網，以臉書暱稱「鬼股天師」、「天下第三大軍師」、「東方不敗財富網」等，及「海期大聖ATM 大房」line群組帳號，藉此分享股票、期貨投資心得。

陳男籍由分享，陸續招攬想在股票和期貨賺錢的51名民眾，每人需匯款繳交一至兩萬元學費，陳男則利用視訊軟體以網路授課，內容涵蓋預測股票、期貨走勢、期貨分析技術。另外，陳男還自行鑽研易經及推背圖，並套用在預測股票和期貨走勢，將其稱作「鬼股k線六十四招式」股票和期貨分析技術，直到金管會接獲民眾檢舉，移送法務部調查局偵辦，由檢方起訴。

不過，一名陳男的學生卻說，他106年8月間透過友人介紹，指有一個專門討論海外期貨的line群組，裡面有名綽號「軍師」的人有在開課教授期貨投資課程，他因為感興趣，便私訊「軍師」，依指示匯款，不過上過幾次課，發現內容沒有太大幫助，就沒繼續了。