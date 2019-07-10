花蓮鐵警將增編人力 立委蕭美琴關切值勤空間

2019-07-10 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



鐵路警察局花蓮分局預計將於10月增加人力，立委蕭美琴擔憂鐵警值勤空間更不敷使用，今天邀請台鐵、鐵路警察局花蓮分局、縣府等相關單位會勘，台鐵運務段表示鐵道局已撥用經費將興建備勤休息室，預計明年初完成設計規畫，蕭美琴允諾在完工前會協助協調閒置空間，提供外勤警員住宿與休息。

鐵警花蓮分局目前有79名員警，預計10月將大幅增加41人。蕭美琴表示，花蓮火車站的鐵警辦公值勤處所在早期規畫時空間就比較狹小，未來人力增編時，恐怕更不敷使用。

蕭美琴今天與台鐵花蓮運務段長吳金添、鐵警花蓮分局長鄭家昇、縣府觀光處、縣警局等單位前往會勘。吳金添表示，花蓮火車站第二階段站體改建工程預計下個月底完工，8月中旬啟用，鐵道局已從「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」撥用1500萬元，興建花蓮鐵路派出所員工備勤室，預計12日設計標案就會上網公告，若順利兩周後發包，明年初完成設計規畫。