高公局處長秘書偷登長官帳密 替自己補加班

2019-07-10 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



高速公路局前拓建工程處高姓處長祕書，意外發現長官的差勤系統帳號密碼，在2017年起登錄系統替自己補登加班，4個月浮報加班12小時，拿走2844元加班費。士林地方法院依無故變更公務機關電腦之電磁紀錄罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年。

判決指出，高女在公務機關服務約20年，在2009年擔任拓建處（如今已合併）處長辦公室班任秘書，2017年初，使用差勤系統時，輸入錯誤帳密，意外登錄人事主任的帳號，得知主任擁有「員工加班補登權限」，因此登錄人事主任的帳號，替自己加班，4個月浮報共12小時，領走2844元加班費。

高女供稱，上班都會早到、下班要配合處長時間，沒辦法報加班，其他同事「常常蹺班，覺得不平衡」，才會先刷下班卡、加班上班卡，隨即離開辦公室，事後再補登加班下班時間，並在月底申請加班費。

處長證稱，高女的工作是秘書性質，協助處理行程、轉達業務、追蹤回報相關交辦事務，但不包含登錄差勤系統協助申請加班費，且高女經常提早上班，下班後也留下來協助處理事務。人事主任證稱，沒有向他人講過帳密，但有貼在座位上，一般秘書較難幫主管處理差勤、加班、請假等事宜。