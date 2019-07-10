唐鳳胞弟強吻4歲女童4次 被害家屬出庭不願和解

2019-07-10 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



行政院政務委員唐鳳的胞弟唐宗浩，去年涉嫌在廟宇親吻4歲女童，遭依加重強制猥褻罪起訴。今下午士林地方法院再開庭，被害女童父母今日到法院作證，法官開庭長達1個多小時，雙方至今尚未達成和解。

女童父母今日到法院出庭，在指證室隔離訊問，指證唐在案發時的行為及陳述此案意見。被告唐宗浩則是在母親、律師陪同下至法院出庭，唐母在法庭外守候，開庭時間長達1個多小時，庭後母子在法停走廊休息，沈澱心情。

據了解，自從案發後，唐「一直都想和解」，多次希望與被害家屬商談和解事宜，盼能有和解空間，但另一方的女童父母似乎尚無意願，遲遲未提出和解金額。

起訴指出，去年9月19日晚上6時許，唐宗浩帶著3歲兒子到住家附近廟宇散步，見到廟宇中的4歲女童，趁女童母親照顧2歲小女兒之際，先後4度抱起4歲女童「親吻嘴巴」，直到女童母親目睹女兒遭陌生人環抱，立即出聲喝斥制止。