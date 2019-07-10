翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇

2019-07-10 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子翁仁賢除夕夜趁家人圍爐時潑汽油縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，他一、二審、更一審均被判死刑，最高法院今天撤銷原判決，自為改判仍判翁仁賢死刑定讞。

最高法院指出，今年5月10日修正刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪，並於同月底公布施行，經比較新舊法結果，認為新法對翁仁賢較為有利，原審未審酌於此，因此撤銷原判決，自為改判死刑定讞。

最高法院表示，翁仁賢故意殺害父母親等多人，符合兩公約所述「最嚴重的犯罪」，再以日本實務所採的「永山基準」檢驗，翁仁賢並沒有不能判死的情形。另外，翁仁賢在闔家團圓的除夕夜，不知以感恩惜福心情來告別舊時，迎接新年，竟預謀灑汽油點火無差別地殺害親族，手段極為殘忍毒辣，還導致6人不幸慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，造成家屬無法彌補的痛苦和傷害，家屬至今仍生活在悲憤之中，均不願意原諒翁仁賢，進而請求法院判處死刑。

最高法院指出，翁仁賢自始至終沒有悔悟之心，犯後言詞充滿報復之意，且沒有自首或心智欠缺等得以減刑的情形，因此認定翁仁賢的行為已經達到人神共憤、國法難容，除了判處死刑外，並沒有其他選擇，因此仍判決翁仁賢死刑，褫奪公權終身，以彰顯國法尊嚴、維護法治和倫理。