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酒駕犯完成戒癮治療者 再犯率低

2019-07-10 16:54聯合報 記者王聖藜╱即時報導

酒駕問題嚴重危害社會治安，因酒駕被檢察官處分附條件緩起訴、被命去醫院戒癮治療的案例，完成治療者再犯酒駕案件比率為10%，未完成治療者再犯酒駕案件比率為25%低，數據顯示，接受治療個案有其成效。

法務部今天舉辦「司法與醫療合作處遇」記者會，法部長蔡清祥說，修法嚴懲酒駕只是治標和手段，真正有飲酒麻煩的，就要求助就醫。

受邀說明合作案的台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪說，喝酒行為對酒駕行為是一種沒有辦法忽略核心問題，酒駕問題要提供治療，一定要有科學證據，治療才有意義。

黃名琪說，松德院區與台北地檢署自2016年4月至108年4月合作酒駕案件醫療介入計畫，共有322名由地檢署轉介的個案接受治療，其中226名完成治療，52名未完成治療。

她說，根據數據顯示，完成治療者中再犯酒駕案件比率為10%，未完成治療者中再犯酒駕案件比率則為25%，司法強制力督促及醫療介入，對於預防再犯酒駕有一定助益。

法務部表示，為防制酒駕，已積極於各地檢署針對酒駕、酒癮違法者結合醫療、民間公益團體，提供預防再犯多元處遇措施，包括生命教育法治課程及酒害衛教宣導；另結合轄區醫療及心理治療資源，並結合地方衛生局及醫院讓個案進入醫療體系接受戒酒癮治療。

法務部說，希望透過司法、醫療及民間團體的力量共同防制酒駕事件發生，有效遏止酒駕肇事，維護民眾生命及財產的安全。

法務部長蔡清祥(左)與松德院區成癮防治科主任黃名琪。記者王聖藜/攝影
法務部長蔡清祥(左)與松德院區成癮防治科主任黃名琪。記者王聖藜/攝影
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