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築夢關懷生命協會私吞愛心財 帶班組長最重判2年10月刑

2019-07-10 16:34聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

「中華民國築夢關懷生命協會」涉嫌透過公益勸募詐取愛心捐，不法牟利高達數百萬元，涉案協會理事長林以禮、常務理事柯譯証、陳志平及理事等已在今年初遭判7年半至1年5月不等刑責；至於同夥林姓、江姓帶班組長今也同樣依犯組織犯罪條例、共同犯詐欺取財等罪，分別遭橋頭地方法院判處1年10月、2年10月不等徒刑，並命在服刑前至指定勞動場所強制工作3年。

築夢關懷生命協會在2017年7月立案，向衛福部申辦勸募活動，前年常在台北信義區商圈、捷運忠孝復興站出口等人潮聚集處，勸募小額善款、愛心發票，卻暗行假慈善、真詐財不法情事，直到前年因築夢關懷生命協會理事高士晉、莊孟穎及毛小孩保護動物協會理事長陳竟凱等另涉詐欺案，檢警循線追查才意外曝光。

檢警還發現，該集團為塑造公益募款形象，還特意更設粉絲頁，並上人力銀行找工讀生，另以3萬7千元至4萬元不等底薪，聘僱高士晉的林姓女友、林嫌、江嫌等擔任帶班組長，帶工讀生上街頭勸募，並負責清點募款所得、向上回報。經查，若工讀生每人每日募款達6千元，帶班組長還能領有3百元、5百元、甚至1千元不等帶人獎金；帶班組長若缺錢花用，更可自募款所得預支薪水。

據清查，光是江姓帶班組長去年7月份帶人獎金就高達8萬元。

檢警蒐證追查發現，築夢關懷協會陸續至中、南部「試水溫」，在台中一中街、高雄火車站、新崛江商圈等處行詐，為博得信任，還在臉書張貼大量特定兒少之家關懷照片，並向衛福部陳報預定捐助約3百萬元，運作下來卻僅捐助1萬元，為達標還緊急向各處里長詢問能否捐助款項，以便向衛福部辦理核銷，但截至去年7月底，該協會僅捐出17萬3千元，其餘愛心捐已遭成員私吞。

檢方認定築夢關懷協會相關人等涉嫌犯組織犯罪條例，至於林姓、江姓帶班組長等人，明知築夢關懷協會是詐欺性質犯罪組織，竟仍與犯罪組織有犯意聯絡，共同犯加重詐欺牟利。

橋頭地方法院認定林嫌、江嫌、高士晉的林姓女友分別犯65罪、21罪共同詐欺取財罪，今依法判處1年10月、2年10月不等徒刑，並要求該3人等在入監服刑前至指定勞動場所強制工作3年，可上訴。

築夢關懷生命協會為塑造公益募款形象，還特意更設粉絲頁，並上人力銀行找工讀生，藉此...
築夢關懷生命協會為塑造公益募款形象，還特意更設粉絲頁，並上人力銀行找工讀生，藉此假慈善、真詐財。記者林伯驊／翻攝
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築夢關懷生命協會在北、中、南部鬧區街頭公益勸募，卻暗自私吞愛心捐。記者賴郁薇／翻...
築夢關懷生命協會在北、中、南部鬧區街頭公益勸募，卻暗自私吞愛心捐。記者賴郁薇／翻攝
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詐欺募款愛心

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