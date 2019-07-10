查蘇揆摔筆影片造假 葉毓蘭：找元兇即可，放過手殘族
網路日前傳出行政院長蘇貞昌到因公殉職鐵路警察李承翰會場，簽名後刻意摔筆影片，行政院、內政部和警政署本月7日先後大動作澄清是造假影片，刑事局火速展開查辦，2天查出疑似後製影片造謠的詹姓男子；警大退休教授葉毓蘭表示，警方只需要把最早張冠李戴、惡意造謠的元兇找到即可，放過手殘族吧。
警大退休教授葉毓蘭表示，她現在偶有去上課打零工賺生活的機會，如果在上性騷擾相關課程時，一定會提醒大家在使用社群媒體，像是line 或 fb的粉絲專頁時，千萬要小心，不要收到訊息時，手一滑就轉傳，很多人再轉傳時根本連內容都還沒有搞清楚，就給自己惹下性騷擾的麻煩，因為只要收到訊息的人覺得不舒服，截圖後就可以提起申訴。
7日下午開始她也收到很多蘇貞昌擲筆的影片，看到群組裡群情激昂，她只覺得怪，因為導覽文字上影射參加殉職員警告別式，但是我們明知李承翰才剛殉職，還沒有出殯，所以她沒有轉傳，也沒有參與討論，果然晚間警政署的澄清新聞就來了。
除了調查局之外，警察群組聽說也傳的很多，昨天更聽說警政署透過刑事局偵九隊和保防系統都動用各種力量積極追查張貼者與轉傳者，由於大部分同仁是被誤導不滿而轉貼，調查局和警察機關還有很多大案要辦，也都很辛苦，希望不要誤會蘇院長不願背上看不起警察的惡名所以才急於澄清的本意，千萬不要揣摩上意，把太多警力浪費在查誰轉貼，造成警察群組中的恐慌，只需要把最早張冠李戴、惡意造謠的元兇找到即可，放過手殘族吧!
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