查蘇揆摔筆影片造假 葉毓蘭：找元兇即可，放過手殘族

2019-07-10 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



網路日前傳出行政院長蘇貞昌到因公殉職鐵路警察李承翰會場，簽名後刻意摔筆影片，行政院、內政部和警政署本月7日先後大動作澄清是造假影片，刑事局火速展開查辦，2天查出疑似後製影片造謠的詹姓男子；警大退休教授葉毓蘭表示，警方只需要把最早張冠李戴、惡意造謠的元兇找到即可，放過手殘族吧。

警大退休教授葉毓蘭表示，她現在偶有去上課打零工賺生活的機會，如果在上性騷擾相關課程時，一定會提醒大家在使用社群媒體，像是line 或 fb的粉絲專頁時，千萬要小心，不要收到訊息時，手一滑就轉傳，很多人再轉傳時根本連內容都還沒有搞清楚，就給自己惹下性騷擾的麻煩，因為只要收到訊息的人覺得不舒服，截圖後就可以提起申訴。

7日下午開始她也收到很多蘇貞昌擲筆的影片，看到群組裡群情激昂，她只覺得怪，因為導覽文字上影射參加殉職員警告別式，但是我們明知李承翰才剛殉職，還沒有出殯，所以她沒有轉傳，也沒有參與討論，果然晚間警政署的澄清新聞就來了。