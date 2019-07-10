弒親逃死刑 合議庭認凶嫌經矯治有社會化可能性

2019-07-10 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南南化弒親三屍命案，台南地院今天宣判凶嫌郭濬毅無期徒刑，褫奪公權終身。合議庭指出，郭犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬與郭也有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，而3位被害人均已死亡，若郭處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害，合議庭認為郭經過矯治有再社會化的高度可能性，並審酌聯合國兩公約指明所有人皆享有生命權，包括被懷疑犯下情節最重大之罪的人和已經被定罪的人，因而判決應執行無期徒刑，

台南地院合議庭認郭濬毅犯強盜罪，而故意殺人（李清祥），處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯殺人罪（李蘇靜），處有期徒刑15年。又犯殺害直系血親尊親罪（李胡木哖），處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑1年。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

另扣案鐵錘壹支、棉質手套1雙，均沒收，未扣案犯罪所得合計9000元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

合議庭指出，郭濬毅（38歲）於107年5月10日竊盜叔公李清祥（77歲）財物未得手，為叔公發現予以斥責，被告憤而持榔頭攻擊叔公頭部致叔公倒地不能抗拒，再戴上工作手套取得現金5千多元，欲離去時被嬸婆李蘇靜（76歲）發現，以榔頭攻擊嬸婆頭部致死，嗣在隔壁的外婆李胡木哖（83歲）出來查看，聲稱要報警，被告再持榔頭攻擊外婆頭、胸部致死，將現場佈置成遭外力侵入劫財的假象，再竊盜現金4千多元，隨即駕車至南化附近山區丟棄作案榔頭、工作手套，返回永康住處後，隔日將換下的血衣血褲丟棄在大樓垃圾箱。

合議庭表示，郭 沒有前科，有固定工作與正常的家庭生活，經精神鑑定與心理衡鑑，具有中等智識程度，有學習能力，犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬與郭也有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，而目3位被害人均已死亡，若郭處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害，合議庭認為郭經過矯治有再社會化的高度可能性。