法務部成立指揮中心 科技查賄展決心

2019-07-10 15:07 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



圖為法務部。聯合報記者王聖藜╱攝影 分享 facebook

「檢察官準備好了！」最高檢察署10日舉行查察賄選揭牌儀式，現場法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、調查局長呂文忠、警政署長陳家欽等情治單位首長一字排開展決心。北檢也成立「科技查賄指揮中心」，向媒體展示科技辦案模式：即時同步各地筆錄與嚴防串供的「即時同步訊問。」

「查賄選只是目標，最終目的是透過嚇阻效果，杜絕買、賣票行為。」法務部長蔡清祥強調，各地檢署查特地舉辦查察賄選揭牌儀式、發布「科技查賄指揮中心」成立的消息，就是要告訴外界「檢察官準備好了！」不管用何種方式賄選，檢方都有辦法查出來，鄭重呼籲候選人不要以身試法。

「科技查賄指揮中心」具備即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫等7大科技功能。

「即時同步訊問，嚴防串供！」北檢指出，科技查賄指揮中心可在偵訊過程中同步視訊，即時與偵查庭進行文字交談、下達指令；偵查庭亦能接收指揮中心之指令，發揮即時勾稽筆錄內容，嚴防串證。也就是說，未來全台各地檢署合作偵辦重大案件時，能同步各地辦案狀況，即時比對被告供詞，跨平台查賄。

北檢指出，「查賄資料庫」結合已建置之選情分析資料庫、地雷資料庫，分析過濾查情資。以貫徹法務部頒「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察工作綱領」之工作重點，達成遏阻賄選、端正選風之任務。

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