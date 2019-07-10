賄選被判當選無效 嘉縣議員當選人王焜玄交保將補宣誓

2019-07-10 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



第十九屆嘉義縣議員當選人王焜玄，被控涉及去年地方選舉多起現金買票案，嘉義地檢署及同選區落選頭、前縣議員張貴忠均對他提起民事當選無效之訴，嘉義地院審理後，宣判王焜玄當選無效，全案可上訴，法院今天裁定王焜玄150萬元交保，議會將為他辦補宣誓就職。