墾丁泊逸酒店首拍流標 31日二拍

2019-07-10 14:49 中央社 屏東縣10日電



墾丁泊逸度假酒店將於31日進行2度拍賣。圖／本報資料照 分享 facebook

位於屏東車城鄉海口村的墾丁泊逸渡假酒店因虧損，今天進行第一次拍賣流標。屏東地方法院表示，將在31日進行第二次拍賣。

墾丁泊逸渡假酒店今天執行一拍，債務人是「墾丁渡假村股份有限公司」，2筆建物底價分別為新台幣9531.5萬元的員工宿舍（地上5層、地下1層），以及5億8478.5萬元的飯店建築（地上9層、地下1層），結果流標，將於31日進行2度拍賣。

墾丁泊逸酒店位於車城鄉海口港旁，原為六福集團旗下的「六福莊渡假飯店」，2015年以9億元賣給墾丁度假村，更名為「墾丁泊逸飯店」，不過因積欠銀行債務遭到法拍。

墾丁地區在2008年首度發生大型飯店遭法拍，當時知名的歐克山莊經屏東地院3拍，賣得2億9700萬元，現改名福容大飯店。「墾丁泊逸渡假酒店」是第2家大型飯店被拍賣。另外，位於墾丁大街上的旅店「旅遊之家」也傳出經營者投資失利，31日將進行法拍。

恆春半島產業聯盟理事長林榮欽表示，泊逸是因為股東不願意增資，所以才讓飯店被拍賣。他說，墾丁的旅遊景氣還沒回復，今年遊客量比前年好，但比3、4年前差，再加上新建及舊民宿還在進行洗盤，對於旅宿來說，目前還不算景氣復甦。