路坑放6天害騎士摔死 屏東縣府怪罪包商遭打臉

2019-07-10 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東林姓男子2012年騎機車在鹽埔鄉永隆村屏24線鄉道，撞擊路面坑洞，摔車送醫不治。圖／翻攝GOOGLE MAP 分享 facebook

屏東林姓男子7年前騎機車撞上一個占據路面3分之1寬的大洞，導致摔車奪命，家屬提告獲判屏縣府國賠208萬元定讞。但事後屏縣府認為應歸咎承包商放任坑洞未修補長達6天，向包商求償208萬。不過一、二審認為，因下雨該坑洞積水無法立即修補，先放交通錐示警，包商已做適當安全處置，判屏縣府敗訴，仍可上訴。

縣府提告主張，2012年6月與得標的營造公司簽訂「屏東道路巡查修補及搶修工程契約」，但同年8月9日，就發現鹽埔鄉永隆村屏24線鄉道有一個占據路寬3分之1的坑洞，卻沒立即清除積水並補坑，僅放交通錐，造成13日晚間8點多，林姓騎士撞到坑洞摔車，送醫急救仍於隔天不治。

林的家屬提告國賠，縣府遭判賠208萬定讞，但縣府認為，是承包商直到案發隔天才修補坑洞、放任長達6天，且8月9日至13日包商都有出勤紀錄，即使下雨也安排補別的坑洞，卻沒緊急填補該坑，沒盡到履約，有懈怠過失，包商應賠208萬元。

包商辯稱，林姓騎士摔車案是道路夜間照明不足、未注意車前狀況所致，案發期間屏東連續降雨，每日都要修補50到100個坑洞以上，施工緊湊又耗盡人員體力及備料，已善盡注意義務。

包商也指，當時發現該坑洞，但連日豪雨、路面積水不適合修補，契約也沒強制規定雨天要補洞，所以放反光交通錐做警示，做適當安全處置。

合議庭認為，案發期間確實每天降雨，但包商8月7日至14日間，每天各修補55、70、75、105不等坑洞，加上9日發現該坑，10、11日雨量達大雨等級不宜修補，所以直到14日才補，包商也都派遣2組人力，皆符合契約。

合議庭也指，雖縣府認為雨天也能補洞，不過依交通部養護手冊規定，瀝青混凝土鋪面修補應於晴天，沒強制規定要雨天補，所以縣府強制要求必須排除積水立即填補，難認定包商是應該做到的。一審屏東地院判縣府敗訴，上訴後，高雄高分院仍駁回維持原判，仍可上訴。