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嘉義涉賄議員王坤玄150萬元交保 9月11日宣判

2019-07-10 13:55聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義地檢署去年查賄選案件，發現嘉義縣議員當選人王坤玄涉嫌賄選，將依違反選罷法提訴訟，今天辯論終結，嘉義地方法院定9月11日上午9點30分宣判，並裁定150萬元交保、限制出境出海。

法院表示，當初羈押是因為王焜玄遭通緝有逃亡之虞，以及與證人有勾串的可能，如今證人訊問完畢，但案件尚未確定，所以雖然羈押原因仍然存在，但已無羈押的必要，所以交保150萬元，限制出境出海。

涉嫌賄選的嘉義縣議員王坤玄今天交保。記者姜宜菁/攝影
涉嫌賄選的嘉義縣議員王坤玄今天交保。記者姜宜菁/攝影
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