女博士偽造UCLA畢業證書 應徵國立大學教職獲緩刑

2019-07-10 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



國立大學博士班畢業的陳姓女子，未實際讀過美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），偽造UCLA畢業證書、畢業論文、成績單，3年前應徵國立勤益科技大學教職，經該校洽請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協查後，發現她所提出各項文件均屬虛偽，台中地院依偽造文書罪將她判刑1年8月，緩刑4年，並於判決確定後向公庫支付新台幣15萬元。

法官審酌，47歲的陳女自稱為國立某大學博士班畢業，具有相當之學歷，竟為牟取大學教職，不思以正當方式獲取文憑，偽造外國的畢業證書，嚴重破壞國家公權力行使之威信，紊亂UCLA之學籍管理與學位製頒、移民署對於入出國管理之正確性，並損及我駐洛杉磯辦事處，所為甚屬不該。

但陳女犯後具有悔意，經此偵查及審判程序後，應知戒慎而無再犯之虞，認以暫不執行為適當，遂宣告緩刑4年。

判決書指出，陳女陳並未實際就讀過美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），與Jack之成年人共謀，先由陳杏圓繳納不詳金錢給Jack，委由 Jack填載不實校長名稱、取得位（Ph.D)，而偽造陳在2011年3月20日於UCLA之畢業證書；並偽造UCLA校友證、入學申請書、成績單。

陳女也明知其並未出境至美國參加UCLA之博士班畢業學位口試，為掩飾與Jack共同偽造文書之行為，與Jack之人偽造出境日期證明書，足以生損害於移民署對入出國管理及相關證書頒發之正確性。

至2016年間，陳女為應徵國立勤益科技大學教職，委由不知情的林男將偽造之UCLA畢業證書、畢業論文、成績單、入出國日期證明書，及變造之台中地方檢察署不起訴處分書，併入她的博士個人資料，以郵寄之方式寄送至勤益科大，足以生損害UCLA學籍管理及學位製頒之正確性、我國駐外辦事處文書認證之公信力、移民署對內、外國人入 出國管理及證書頒發之正確性。