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鄧文聰涉掏空幸福人壽開庭 君鴻酒店律師遞狀

2019-07-10 13:54中央社 台北10日電

高雄地標85大樓內君鴻酒店被法拍，酒店委任律師今天北上赴高等法院遞狀，要向今天審理幸福人壽弊案的法官主張酒店與幸福人壽前董事長鄧文聰掏空案之間無關，不應追徵沒收。

鄧文聰被控掏空幸福人壽，二審判刑26年，經上訴，他向渣打銀行質押借款部分，依保險法背信罪判刑10年定讞，已入獄服刑；他另與幸福人壽前董事長黃正一向EFG銀行質押借款部分，經最高法院發回，目前在台灣高等法院更一審，今天開庭審理。

君鴻酒店委任律師謝昆峯上午赴高院遞出刑事沒收程序答辯狀並受訪表示，因幸福人壽弊案，導致君鴻酒店被禁止處分，當時銀行要求君鴻酒店立即返還貸款，但酒店因被禁止處分，找不到新的貸款銀行，所以才被法拍。

謝昆峯指出，君鴻酒店遞狀的訴求很清楚，被禁止處分的資產，再拿來拍賣的話，這是違法的拍賣程序，實務上也沒有清楚的規定；要提出二項司法救濟，就拍賣合法性的民事案件，正由高等法院高雄分院民事庭審理，而禁止處分的資產能否拍賣，請求最高法院大法庭做出明確的說明之前，後續的拍賣點交等程序應暫緩。

刑事沒收程序答辯狀則指出，該件不動產的取得與鄧文聰被控犯罪事實無關，不應對君鴻酒店宣告沒收或追徵。

君鴻酒店位在高雄地標85大樓中37樓至85樓、有590間客房。原業主鄧文聰積欠債務，君鴻酒店因而被債權人法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以新台幣54.4億元得標，5月7日完成移轉登記；君鴻5日向高雄市政府申請解散，公告6日起歇業。

君鴻酒店鄧文聰掏空
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