興航停飛挨告財報不實 前董座林明昇罪嫌不起獲不起訴

2019-07-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



興航前董事長林明昇。聯合報系資料照 分享 facebook 復興航空2016年間突然宣布停飛，緊接著決議解散，但在消息曝光前股票交易爆量，遭檢調懷疑涉內線交易。另在停飛前旅展促銷機票，興航前董座林明昇被控詐欺取財。台北地檢署不起訴後，他另被告發涉證交法財報不實，檢方查出林在簽信託契約時並無與律師討論結束營業，且還與各方人士接洽試圖扭轉局勢，今不起訴林、財務長楊炫儀、執行長劉東明。

復興航空在2016年11月21日突然宣布停飛且股票交易全部暫停，隔日又召開重大訊息記者會，宣布董事會決議通過解散，但在解散消息曝光前，股票交易爆量，從18日的398張，飆至21日的1萬755張，放大27倍，遭檢調質疑當中涉及內線交易；興航在11月4日台北國際旅展促銷機票，購票者不滿機票成廢紙，林明昇被指控詐欺取財。

外界也質疑興航高層得知公司將解散，11月4日到7日國際旅展期間，仍販售廉價機票，涉嫌詐欺。北檢分案調查，發現興航重大訊息是被動回應媒體而發布，公司內部僅決定22日停飛一日，並非全面停航，當時林明昇仍未放棄尋找投資人，且是否停飛必須經當日董事會決議，沒積極證據認定他對投資人惡意傳達不實資訊。

至於被控旅展詐財，北檢查出興航早在2016年10月編列150萬元活動預算，營收分成配合旅行社銷售及機票促銷兩部分，是經常性業務。興航可能停業的決定時點，最早可回溯至11月15日，無從認定林明昇等人在4日至7日旅展期間故意隱瞞停業訊息。

林明昇、楊炫儀、劉東明、發言人陳逸潔、民航局前局長張國政，因罪嫌不足不起訴；林明昇被控用公司資金購買超跑、處分興航內湖總部涉鑑價不實或賤賣資產、處分興航空廚涉不法掏空，以及處分龍騰旅行社部分，北檢均查無不法，予以簽結。

林明昇的嬸嬸林鄭珊珊、易飛網董事長周育蔚、百順旅行社董事長劉信平、龍騰旅行社董事長夫人柯錦瑢不法規避損失共近780萬元，依證交法內線交易罪起訴。

台北地院去年3月28日依法將林鄭珊珊判處1年10月，緩刑3年，支付公庫30萬元；周育蔚、柯錦瑢判刑1年8月，緩刑2年；劉信平不認罪，判3年2月。

有民眾認為林明昇等3人明知要停飛，公司財報卻仍以繼續經營來規劃，告發其涉證交法財報不實。檢方調查後，發現林在簽信託契約時並無與律師討論結束營業，且還與各方人士接洽試圖扭轉局勢，今不起訴林等3人。