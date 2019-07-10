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婦人子宮外孕撐破輸卵管失血身亡 醫師有疏失要坐牢

2019-07-10 11:15聯合報 記者林孟潔╱即時報導

示意圖／ingimage
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婦產科醫師蘇繼鴻9年前沒發現鄭姓女病患子宮外孕，見鄭女劇烈腹痛幾近休克、心悸、嘔吐，仍只打止吐針就讓鄭女回家休息，並未開立轉診單，鄭女最後因胎兒撐破輸卵管，大量出血休克，送醫仍宣告不治。高院更二審依業務過失致死罪判他1年6月徒刑，最高法院認為有新舊法適用問題，撤銷原判決，自為改判1年4月徒刑定讞。

判決指出，鄭女2010年自行驗孕呈陽性反應，到大醫院也診斷為早期懷孕，但她事後因暈眩、下腹部劇烈疼痛，到蘇的診所看診，經超音波檢查未發現鄭女子宮內有胚囊，他懷疑鄭女可能子宮外孕，但只開藥給鄭女囑咐回家休息多喝水。

未料，鄭女吃藥後不斷嘔吐，腹痛到全身無力，幾近休克，出現盜冷汗、心悸症狀，家人送至診所，蘇也只打止吐針，再讓鄭女回家休息，未安排轉診至大醫院。鄭女返家後凌晨昏迷、尿失禁，送至台大醫院新竹分院急診，才得知她因子宮外孕，胎兒撐破輸卵管，導致大量出血休克，搶救多天後仍因多重器官衰竭死亡。

蘇否認犯行，供稱他開的藥不會讓病患死亡，且他有要求鄭女到大醫院開刀，但家人延至隔天凌晨才送醫，值班醫生又不在院內，延誤開刀先機，手術不當才會導致鄭女死亡，但法官不採信說詞，一審依業務過失致死罪判蘇2年徒刑，二審仍判刑2年，但予以緩刑2年，需賠償家屬300萬元；高院更一審判蘇英賠償480萬元，予以蘇緩刑5年。

高院更二審認為，蘇從事婦產科業務超過20年，且鄭女也讓他醫病多年，對他有相當的信任，但他懷疑鄭女子宮外孕，且鄭女劇烈腹痛、心悸、盜冷汗，子宮外孕徵兆已經非常明顯，他卻只打止吐針、要求多喝水休息，已經逾越合理的專業裁量，蘇犯後不知悔悟，還推卸責任給被害人家屬、大醫院手術不當，犯後態度男為良好，且未和家屬達成和解，判刑1年6月。

案件上訴，最高法院考量業務過失致死罪有經過修法，比較新舊法的規定後，撤銷原判決，自為改判1年4月徒刑定讞。

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