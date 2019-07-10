台北收容所有人輕生鬧鬼？ 移民署駁斥：子虛烏有！

2019-07-10 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



內政部移民署反駁收容所鬧鬼傳聞。圖/記者廖炳棋翻攝 分享 facebook

移民署今天上午發布新聞稿澄清，指出鏡週刊報導移民署北區事務大隊台北收容所，3年前曾發生受收容人輕生及所區鬧鬼傳聞，移民署嚴正表示，台北收容所在1994年新建完成並啟用收容到現在，都沒有發生受收容人輕生或意外傷亡事件，也沒有發生鬧鬼傳聞。

鏡週刊報導，在新北市三峽區的移民署台北收容所女舍，最近驚傳鬧鬼事件。一名大陸籍女收容人爆料，她和其他收容人在女舍浴廁看到印尼籍女鬼，這個女鬼多年前在浴廁裡吞硬幣自殺，死時還懷有3個月身孕，因無人幫她超渡，魂魄一直徘徊在所內，無法轉世，很多人都聽到半夜女鬼的拖鞋聲。

移民署澄清，台北收容所對於受收容人都採人性化管理措施，尤其注重穩定受收容人情緒，除定期由宗教及慈善團體入所關懷外，也安排受收容人親友會客，每個受收容人都有專責職員照顧並協助調適生活，遇有困難及適應不良，會即時提供協助，使受收容人安心等待遣返回國。

移民署指出，為穩定受收容人情緒，確保收容管理安全，對於受收容人新收入所時，就會詢問心理及身體狀況，並告知相關權益及人性化管理措施，收容期間也有專責人員關懷生活狀態及告知遣送進度。

另外為使受收容人安心等待遣返，收容所積極改善收容環境、增設母嬰同室及定期辦理戶外活動、法律扶助、宗教關懷、親友會客、電話通信及特約醫師等人性化管理照護措施，並加強職員人權法治教育訓練，尊重多元欣賞差異，並了解受收容人需求，適時提供必要協助，積極加速辦理遣送作業，使其安心度過收容期間並早日順利返國。