幼兒園虐童？檢方疑家長替小孩刮痧 女老師獲不起訴

2019-07-10 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園八德某幼兒園莊姓老師去年8月3日被家長投訴，指她僅因5歲男童念不出注音就朝背部毆打成傷，導致小孩嘔吐、血尿，更在臉書各社團PO文「我一定告死她」、「所有電視都在報」；但檢方查，男童傷勢很像刮痧後情況，家長本身也從業刮傷，並參考醫院診斷認定莊女罪嫌不足不起訴。

家長控訴，兒子去年7月16日在幼兒園因為不會拼音，就被莊用手拍背部，造成瘀青、發燒、嘔吐及血尿，向警方報案提告。

檢方訊時，莊女坦承為男童跟不上進度，所以有用手拍打他背部5、6下，但堅決否認有傷害，辯稱是隔著衣服拍，而且只有拍背不知為何脖子也有傷，且男童當下沒有哭喊痛，當天打完發現背部有一點一點像尿布疹的紅點，有替他冰敷。

她說，家長投訴給媒體的照片，小孩脖子上也有傷，但她沒有拍打脖子，且該家長本身職業是刮痧，也有網友質疑男童傷勢是家長自行造成的。

男童當天被拍打後，家長帶去醫院診斷為「上背傷、瘀青」，3天後又因發燒複診，經檢方詢問醫院，確認和先前拍打背部無關，而且沒有家長所稱血尿情況，腹部超音波也正常，確診是流行性感冒症狀。

幼兒園園長證稱，當晚有去慰問男童，隔天致電家長對方說沒事小孩已在玩，到晚上卻又打來說，老師把男童皮打到變薄，整個皮破掉，第3天自己再去看，小孩正常沒傷勢也有拍照存證，不知為何隔4、5天傷勢變很可怕。

檢方勘驗家長提出7月18日晚上照片，男童背部有較紅之處，但目測難認是瘀青，8月3日提出照片，傷勢集中在左肩胛骨蔓延至頸部，呈現長條類似出血紅斑。

另根據園長提出臉書留言，不少網友說「聽說媽媽在幫小孩刮痧」、「明明是刮痧，一看就知道」，且家長確實經營拔罐、刮痧，且男童背部、頸部傷勢確實和刮痧後反應相似。