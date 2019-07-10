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幼兒園虐童？檢方疑家長替小孩刮痧 女老師獲不起訴

2019-07-10 10:36聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園八德某幼兒園莊姓老師去年8月3日被家長投訴，指她僅因5歲男童念不出注音就朝背部毆打成傷，導致小孩嘔吐、血尿，更在臉書各社團PO文「我一定告死她」、「所有電視都在報」；但檢方查，男童傷勢很像刮痧後情況，家長本身也從業刮傷，並參考醫院診斷認定莊女罪嫌不足不起訴。

家長控訴，兒子去年7月16日在幼兒園因為不會拼音，就被莊用手拍背部，造成瘀青、發燒、嘔吐及血尿，向警方報案提告。

檢方訊時，莊女坦承為男童跟不上進度，所以有用手拍打他背部5、6下，但堅決否認有傷害，辯稱是隔著衣服拍，而且只有拍背不知為何脖子也有傷，且男童當下沒有哭喊痛，當天打完發現背部有一點一點像尿布疹的紅點，有替他冰敷。

她說，家長投訴給媒體的照片，小孩脖子上也有傷，但她沒有拍打脖子，且該家長本身職業是刮痧，也有網友質疑男童傷勢是家長自行造成的。

男童當天被拍打後，家長帶去醫院診斷為「上背傷、瘀青」，3天後又因發燒複診，經檢方詢問醫院，確認和先前拍打背部無關，而且沒有家長所稱血尿情況，腹部超音波也正常，確診是流行性感冒症狀。

幼兒園園長證稱，當晚有去慰問男童，隔天致電家長對方說沒事小孩已在玩，到晚上卻又打來說，老師把男童皮打到變薄，整個皮破掉，第3天自己再去看，小孩正常沒傷勢也有拍照存證，不知為何隔4、5天傷勢變很可怕。

檢方勘驗家長提出7月18日晚上照片，男童背部有較紅之處，但目測難認是瘀青，8月3日提出照片，傷勢集中在左肩胛骨蔓延至頸部，呈現長條類似出血紅斑。

另根據園長提出臉書留言，不少網友說「聽說媽媽在幫小孩刮痧」、「明明是刮痧，一看就知道」，且家長確實經營拔罐、刮痧，且男童背部、頸部傷勢確實和刮痧後反應相似。

男童也說，唸不出來會被老師用力打背，但檢察官問他在家裡爸媽是否有會打他，男童則說「會，隨便亂打」；檢方質疑，若男童遭老師毆成嚴重傷勢，案發時沒有哭泣和一般小孩反應大相徑庭，且當天家長僅帶他就醫半小時就離院，主治醫師也說沒有很嚴重，偵結認定莊女犯嫌不足不起訴。

檢方認為，男童傷勢究竟是家長刮痧，或女老師毆打成傷仍有疑義，偵結予以莊女不起訴。...
檢方認為，男童傷勢究竟是家長刮痧，或女老師毆打成傷仍有疑義，偵結予以莊女不起訴。圖／報系資料照
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