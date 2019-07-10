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體育協會舞弊組「換票聯盟」 北檢今起訴5人

2019-07-10 10:35聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

時代力量立委黃國昌告發各體育協會間互相洩漏個資組成「換票聯盟」，經台北地檢署調查後，去年8月間將中華民國棒球協會前理事長陳太正等5人緩起訴，條件是支付公庫30萬至75萬元不等。黃國昌痛批北檢濫權瀆職，經北檢依職權送高檢署再議後發回續查，北檢今依法起訴5人。

黃國昌接獲民眾投訴，申請加入排球、殘總等單項協會，卻收到棒協繳費通知。他質疑，有好幾個大戶參與違法的「換票互灌人頭會員」，體育署不僅包庇，甚至有官員涉入。

檢方分案調查，發現中華民國棒球協會前理事長陳太正（足球協會秘書長陳威任的父親）、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄等4人，為各自鞏固位於協會的主導權，透過人脈蒐集民眾個資，換票互灌人頭會員。

檢方查出，陳太正等4人為增加各自協會的預報名人數，自行蒐集將近3000筆個資，並約定以陳太正負責進行交換。李侑龍、劉中興、許東雄等3人則負責提供個資給陳，他將資料交換後，4人再另請人把個資輸入各自主導協會的預報名網站。

網球協會理監事趙安華另涉嫌透過其人脈蒐集4000多筆個資，輸入網球協會的預報名網站，但趙安華不滿劉中興拿到比他還多的7923筆個資，將其中3435筆個資填入殘障、拳擊、保齡球、射擊、射箭、軟網、健美、舉重及撞球等9個協會的預報名網站。

北檢首度調查後，認定陳太正、李侑龍、劉中興、許東雄、趙安華等5人，為鞏固協會理監事改選主導權，涉蒐集、交換民眾個資，換票互灌人頭會員，考量5人均認罪，去年8月27日依違反個資法、偽造文書等罪將5人緩起訴，期限1年，須支付公庫30萬至75萬元不等。

檢方考量民眾預報名後，仍須繳費才能成為正式會員，並取得理監事改選的選舉權及被選舉權，認定5人涉換票互灌人頭會員，但尚未對各協會的理監事改選造成實質侵害，且5人均坦承犯行，給予緩起訴處分並依涉案情節輕重，諭令處分金額度，劉中興、趙安華各須支付公庫30萬元；陳太正、李侑龍各須支付55萬元；許東雄則須支付75萬元。

黃國昌批評緩起訴過於「優惠」，並親赴北檢抗議。全案依職權送高檢署再議，高檢署發回續查，北檢第二度偵查後，雖陳太正、李侑龍、許東雄認罪，但劉中興不認罪、趙安華部分認罪，今依法起訴5人。

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