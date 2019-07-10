兩男與未滿14歲少女援交 食髓知味竟要染指她妹妹

2019-07-10 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



王男多次與未滿14歲少女「小青」嘿咻，還拍攝她的裸照，並將「小青」介紹給好友羅男與她性交易，後來「小青」被安置，王男傳裸照給「小青」的妹妹「小蘋」，並要「小蘋 」轉告媽媽，出面清償「小青」欠款，或由「小蘋」拍攝裸照以代替償債，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將王男判刑2年10月；羅男1年10月，緩刑4年。

判決書指出，王男於2016年7月間以「高翔」名義，透過臉書社交網站結識未滿14歲的「小青」，明知她性觀念未臻健全成熟，並無完全之性自主決定能力，多次帶她到摩鐵性交易，給付3000元代價。

王男並以手持其所有的手機，拍攝他與「小青」為性交行為之數位影像，及她裸露乳房等身體部位之猥褻行為數位照片。王男還媒介「小青」與好友羅男嘿咻3次。

至2017年間，因「小青」受安置，王男無法聯絡她繼續進行性交易，乃輾轉透過「小青」臉書友人聯繫上「小青」的妹妹「小蘋」，並於同年6月26日，以通訊軟體LINE告知「小蘋」有關「小青」從事性交易及積欠他借款情事。

王男並傳送「小青」猥褻數位照片供「小蘋」觀覽，要求她轉告「小青」、及媽媽出面清償欠款，或由「小蘋」拍攝裸照以代替「小青」償債，經「小蘋」拒絕並告知媽媽後，由媽媽報警處理。

法官審酌，王男因無法控制自身生理衝動，在未違反「小青」意願下為有對價之性交易犯行，且拍攝「小青」性交、猥褻行為影片、數位照片，並媒介羅姓友人為性交易，犯後坦承犯行，並已與被害人達成和解，但他前因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，被判刑3月確定，因此不予宣告緩刑。

羅男以20萬元與被害人達成和解，並已全額支付賠償金額，積極彌補被害人，獲得被害人原諒，同意給予緩刑機會，因此宣告緩刑4年，以啟自新。