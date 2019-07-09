周刊王指李晶玉赴美產子涉詐保 判賠30萬還得道歉

2019-07-09 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前主播李晶玉不滿她赴美生子一事遭媒體訛傳，向壹週刊、周刊王雜誌與記者求償。其中壹週刊部分，高院本月2日判壹傳媒台灣分公司、記者陳肅瑜與張瑋玲連帶賠償30萬元，並登報道歉；台灣高等法院今也駁回王道旺台媒體公司、記者李明軒上訴，他們須連帶賠償30萬元，同樣在聯合報等四大報致歉。

李晶玉主張，李明軒未經查證，就在王道媒體公司發行的周刊王雜誌2016年3月30日出刊的第103期，刊登李晶玉與兒子的照片，以「鎖定約談捲入貴婦A健保案」不實標題，撰寫內容包含「刑事局3月23日破獲貴婦赴美產子詐領健保費案……尚未約談的貴婦中，竟有…前主播李晶玉」、「至於前主播李晶玉，則是…均成了清查的重點」的不實報導。李晶玉認為這報導足使讀者認為她被列為犯罪嫌疑人，嚴重損害她的名譽，所以依侵權行為規定請求李明軒、王道旺台媒體連帶賠償慰撫金、登報道歉。

高院民事庭審理，認為這篇報導屬「事實陳述」，涉及真實與否的問題；刑事警察局掌握的可疑名單並無李晶玉，李晶玉也沒被列為下波約談對象，且她也沒有因在美國分娩而申請核退健保醫療費用，報導內容與事實不符，應由報導方負舉證責任證明已盡查證義務，才能阻卻違法，解免應負的侵權責任。

周刊王所舉涉案的月子中心網路廣告，是由業者自行製作；刑事局承辦員警未向李明軒表示李晶玉可能涉案或被列為約談對象；王道旺台媒體的記者雖曾在出刊前寄發簡訊向李晶玉求證，但李女當時人在國外，且否認有收到該簡訊。

高院認為周刊王在無急迫性、查證也不困難的情況下，只憑月子中心網頁廣告推論李晶玉涉案，未盡合理查證義務。周刊未盡合理查證就撰寫、刊登報導，侵害李晶玉名譽，使她受精神上痛苦，高院認李明軒、王道旺台公司應連帶賠償30萬元慰撫金。