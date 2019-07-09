高雄2地檢署查賄揭牌 檢察長同時喊防堵這件事

2019-07-09 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄地檢署及橋頭地檢署今天和全國同步成立明年總統暨立委選舉「查察賄選及暴力執行小組」，出席雄檢的高雄高分檢主任張金塗指，此次大區域選舉的賄選可能不像小區域嚴重，但應會有選舉賭盤；雄檢檢察長周章欽、橋檢檢察長莊榮松不約而同表示，要防堵假新聞、假消息影響選舉。

雄檢今天上午9點由檢察長周章欽主持為查察賄選揭牌，包括高雄高分檢主任張金塗、高雄市調處長秦太龍、高雄市警局副局長陳書田、廉政署南調組長黃元冠等人出席，雄檢將進行檢、警、調、廉、政風的查察賄選任務分配。

張金塗致詞說，此次屬大區域選舉，賄選情況可能不像小區域選舉嚴重，但應會有選舉賭盤，他還舉例媒體報導國民黨總統參選人郭台銘就稱「黨內初選就有押誰勝」；除賭盤外，較容易發生的是暴力，這次的選舉立場非常鮮明，他也舉前幾天韓粉跟鹽埕的商家衝突為例，所以不同陣營可能產生暴力衝突，盼警、調多加留意。

周章欽說，除賭盤、賄選外，跟選舉有關的違法案件都要辦，尤其打擊「假新聞」、「假消息」，已由雄檢政風室擔任檢警調廉的聯繫窗口，有選舉違法案件，第一時間同步偵辦。

相隔1個半小時，橋檢的揭牌儀式由檢察長莊榮松主持，高雄高分檢檢察官楊慶瑞、市調處副處長顏正義等人出席，黃元冠、陳書田趕場參加；橋檢也將加強檢、警、調、廉、政風單位合作，攜手防制金錢、暴力等不法手段介入選舉。