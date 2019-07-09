親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

兩岸網路地下匯兌6年13億 警扣嫌資產3千萬

2019-07-09 19:42中央社 高雄9日電

警方今天宣布偵破網路交易平台經營兩岸地下匯兌，6年來匯兌新台幣13億元，逮捕3人並依刑法沒收新制，聲請扣押犯嫌包括市值2600多萬元的房產等資產，總值約3186萬元。

刑事警察局偵八大隊（南部打擊犯罪中心）偵五隊月前獲報，有人利用網路平台刊登「支付寶儲值」與代付「淘寶網」交易貨款等業務對外招攬會員吸金洗錢，報請台北地檢署指揮成立專案小組偵辦。

專案小組經連月追查發現，平台會員在網站平台註冊後，即可儲值大陸支付寶點數或代付淘寶網站貨款，涉嫌非法從事兩岸地下通匯，這個網站民國102年迄今匯出金額達13億元，嚴重影響金融秩序。

檢警3日見時成熟搜索李姓夫婦新北市新莊區住處、新店區蔡姓男子住處，以及位於北市信義區網站辦公處所，查扣手機及電腦證物一批。

警方經清查李嫌等人犯罪所得資金流向及其動產不動產，依依刑法沒收新制，向法院聲請扣押犯罪不法所得包括，銀行帳戶新台幣612萬元、新北市新莊區一處房產內，市值2600多萬元，扣押資產總價值3186萬餘元。

警方調查，李男曾從事電子商務，102年起與妻子徐女架設網站並開公司，由徐女擔任董事，並找來蔡男掛名負責人，另請2名員工擔任客服。

需要換匯民眾加入犯嫌網站會員後，將所需換匯或代付金額下單，再匯新台幣至網站提供的銀行戶頭，1小時內會員指定的支付寶帳戶就會入帳，或完成支付淘寶網消費。

警方表示，由於國內新台幣匯人民幣每天有額度上限，李男等人提供較高額度且匯兌迅速，成立至今累計8000多名會員，數十萬筆匯兌，其中金額最高的一筆達93萬元。警方清查不少會員用來支付淘寶網消費，也不排除公司行號藉以洗錢，初估李男等人靠匯差不法所得約3000多萬元。

淘寶洗錢
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

藝人汪建民生活困頓 女粉絲幫借款500萬挨告詐欺

2019-07-09 15:50

陸越界抽砂船遭海巡拍賣 國庫「霸氣」入帳3661萬

2019-07-09 14:27

柴犬衝出住家攻擊米格魯害人摔傷 飼主被判拘役30日

2019-07-09 14:21

因應明年大選 假訊息立即辦、防境外資金

2019-07-09 14:12

玷辱前女友不光采退伍 職業軍人賠20萬還被判刑

2019-07-09 13:41

包小柏13年前毒舌被揍 1嫌逃過追訴期

2019-07-09 13:40

3歲童變成植物人 法官：血跡噴濺不能證明無照保母施虐

2019-07-09 13:10

科技查賄 「天下第一署」今開第一槍

2019-07-09 12:58

因應明年總統、立委大選 金門查察賄選揭牌

2019-07-09 12:49

昨接受「館長」道歉 詹江村今出庭再告女網友

2019-07-09 11:38

當不成韓國瑜的原民會主委 林國權被控詐欺等判無罪

2019-07-09 11:16

總統大選查賄行動開始 蔡清祥：杜絕假訊息、境外資金

2019-07-09 11:11

出獄後沒錢吃早餐 他拿鐮刀追搶到花蓮觀光的陸客

2019-07-09 11:11

偷腥男火燒情婦害毀容 二審仍判12年

2019-07-09 11:07

20年前性侵女學生 她含精當證物 歹徒栽在1滴血

2019-07-09 10:49

作家「冒牌生」隆鼻眼瞎 醫師沒過失獲不起訴

2019-07-09 10:11

影／按喇叭要肇事貨車停車 司機裝聾溜了

2019-07-09 09:43

海巡署福利品拍賣大陸越界抽砂船 3661萬入國庫

2019-07-09 08:23

強盜假釋猥褻少女 法官輕判6月 稱猥褻與強盜不同

2019-07-09 07:57

八仙案 家屬3度提再議

2019-07-09 00:17

最高法院改判無罪 謝明達案聲請大法庭審理

2019-07-08 23:54

國仁醫院遭假扣押 院長地院抗議

2019-07-08 22:59

偷神明金牌因一滴血破功仍否認 高院斥不知羞慚判10月

2019-07-08 22:08

晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

2019-07-08 21:23

郭建宏控陳郁秀誹謗 法官以NBA選秀勸寬心

2019-07-08 19:46

丈夫身亡 遺孀從越南來台追討小姑領走的百萬遺產

2019-07-08 18:29

破壞大樓公設不賠錢反告管委會不給用 法院打臉判應賠

2019-07-08 17:35

訓後沒就業再報名排擠其他人求職 勞署追回6萬生活津貼

2019-07-08 16:59

君鴻酒店控拍賣「急如律令」 雄院三點聲明怒駁

2019-07-08 16:52

小心！假日接到戶政人員來電要個資 是詐騙新手法

2019-07-08 16:48

馬爾濟斯走失找主人 女子假愛心騙安置助養費被起訴

2019-07-08 16:25

前議員收賄判無罪是否要辯論？檢方聲請提案大法庭審理

2019-07-08 16:23

模板工人第7次酒駕請求減刑 法官認為矯正無效判刑10月

2019-07-08 16:21

網路直播賣水產無預警關門 消保官提醒要馬上做這動作

2019-07-08 16:20

男子持刀要保護費 店家拿鐵椅對抗加潑湯趕出去

2019-07-08 16:01

靶場抗命！二兵持槍遭圍毆 同梯弟兄遭判拘役30天

2019-07-08 15:56

瓏豐水產無預警倒閉 南市法制處呼籲申請列爭議帳款

2019-07-08 15:56

影／陸漁船越界捕魚拒受檢 海巡押回11人漁貨全海拋

2019-07-08 15:09

旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回

2019-07-08 12:24
看更多

熱門文章

蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長轉傳遭查處

2019-07-08 21:27

18歲男尖石戲水烤肉 不幸卡石縫溺斃

2019-07-09 11:51

晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

2019-07-08 21:23

有正確答案嗎？ 老師出的連連看題目考倒一堆人

2019-07-09 10:41

清境大貨車疑煞車失靈翻覆 撞成廢鐵樣嚇壞遊客

2019-07-09 09:48

野狗肚子太餓？ 男愛車竟被咬成廢鐵

2019-07-08 21:50

高市調處副處長誤傳蘇揆丟筆假訊息 當事人：深感抱歉

2019-07-08 22:17

懷疑老公開BMW載小三 老婆開瑞典坦克輾壓成「疊疊樂」

2019-07-09 16:17

好消息！台中受虐女嬰病況好轉 今轉普通病房

2019-07-09 09:44

色男把友鎖在屋外 在屋內性侵友人的女友

2019-07-08 22:21

調查局長指違規轉傳蘇揆丟筆影片恐懲處 副處長8字回應

2019-07-09 12:43

影╱基隆夜市4顆大蛤蜊820元？消保官：只標時價限期改善

2019-07-09 14:12

警殉職今開檢討會 他6槍擊斃歹徒不起訴分享心境

2019-07-09 09:46

台詐犯南韓坐牢 「零下18度 一周洗一次熱水澡」

2019-07-08 23:56

嘉義鐵路警察李承翰遇刺 名嘴羅友志一句失言惹怒網友

2019-07-09 15:54

作家「冒牌生」隆鼻眼瞎 醫師沒過失獲不起訴

2019-07-09 10:11

屏東2歹徒當街行搶攤販 老婦一日所得全沒急哭了

2019-07-09 15:30

又見狼師？半夜傳訊女國中生「脫好、再打開」

2019-07-09 11:47

7旬婦騎車連撞2前車摔倒 國道客運擦撞過不治身亡

2019-07-08 22:33

藝人汪建民生活困頓 女粉絲幫借款500萬挨告詐欺

2019-07-09 15:50

連來11次「買」衣服 攤販視為老主顧 結果是騙局

2019-07-09 09:22

大媽轟站票乘客下普悠瑪 「別站我旁邊！」

2019-07-09 12:40

影／毛小孩遭車主丟包快車道惹眾怒 這張罰單罰定了

2019-07-08 22:38

點牛五花變「牛油花」 要求換肉被嗆：不敢吃下次別點

2019-07-09 16:43

在幹嘛？男對著機車「前後衝刺」網友傻眼

2019-07-09 11:23

20年前性侵女學生 她含精當證物 歹徒栽在1滴血

2019-07-09 10:49

假交易製造斷點詐騙新手法 難逃法眼查獲17人

2019-07-09 17:56

「對不起，生病不能偷吃糖…」 過世孩子託轉話向父道歉

2019-07-09 13:32

蘇揆擲筆風波 各方看法不同

2019-07-08 23:12

妙齡女剪髮遭設計師用下體亂頂？監視器還他清白

2019-07-09 12:28

昨接受「館長」道歉 詹江村今出庭再告女網友

2019-07-09 11:38

勇警殉職 基層警：一槍開下去 成功英雄、失敗狗熊

2019-07-09 12:54

大型重機違停海洋廣場惹議 基警比照刑案追車牌告發

2019-07-09 13:07

台網站換匯人民幣 6年13億台幣流中國大陸

2019-07-09 14:18

強盜假釋猥褻少女 法官輕判6月 稱猥褻與強盜不同

2019-07-09 07:57

台南市民南插天山登山失聯 特搜分隊整裝赴桃園搜救

2019-07-08 20:35

影／悼李承翰！警署全國視訊默哀一分鐘

2019-07-09 15:53

殉職警李承翰告別式追晉巡官 預計上千人前往弔唁

2019-07-09 12:14

社團師凌晨傳訊要女兒「脫好」 南市教育局到校調查

2019-07-09 12:52

「妳沒有資格坐」 女童坐博愛座被婦人罵到哭

2019-07-09 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top