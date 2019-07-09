逆子鐵鎚弒父 新北地院判無期徒刑

2019-07-09 17:34 中央社 新北9日電



新北市42歲男子黃偉哲，去年10月與父親口角後處罰父親半蹲遭拒，竟持鐵鎚將父親打死，新北地方法院今天依殺害直系血親尊親屬罪宣判黃偉哲無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，在押的黃偉哲與父母同住新北市板橋區，去年10月14日上午，黃男因與罹病的68歲父親發生口角，憤而要求父親做出半蹲等類似體罰動作，黃父拒絕，黃男拿起鐵鎚威脅父親不成，竟用鐵鎚木柄端重擊黃父四肢，再用鐵鎚前端痛毆父親頭部。

黃男發現父親倒臥在地、身體冰冷後，再打119通報，消防人員將黃父送醫，但仍因頭、臉多處重傷，腦部震盪導致嘔吐，與頭、臉多處外傷性出血以及食物吸入呼吸道，導致出血性休克及呼吸衰竭死亡。

黃男起初在警訊時辯稱，父親是跌倒、頭撞到桌角，檢方偵訊時又改稱只有拿鐵鎚木柄毆打父親四肢，是兩人爭奪鐵鎚時，才會敲到父親受傷，黃男甚至辯稱父親曾因腦幹自發性出血住院，此意外是過失致死，父親對他很好，他沒有殺父意圖。

黃母則證稱，丈夫只要沒照兒子的意思做事，兒子就容易發怒，還曾因為丈夫做錯事情，處罰丈夫蹲馬步，做伏地挺身。

新北地方法院審理時認為，黃男曾在大陸就讀中醫相關學科，並曾在中醫診所工作，對人體有相關的知識，應知父親曾因車禍腦部動過手術、特別脆弱，竟還持鐵鎚毆打父親頭部，最嚴重的傷勢還從臉部貫穿至口內，因此不採信過失致死等語，醫院精神鑑定報告也指出，黃男沒有精神障礙或其他心智缺陷。

新北地方法院判決指出，黃男只因為父親不願接受體罰就將父親殺害，罔顧孝道、違逆倫常，且犯後態度不知悔改，但考量黃男無前科，且惡性尚非罪在不赦而達求生不可得之程度，今天依殺害直系血親尊親屬罪，宣判黃偉哲無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。