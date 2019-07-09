上千萬元走私漁船拍賣 76萬元拍出

2019-07-09 17:53 中央社 屏東縣9日電



屏東地檢署今天拍賣走私K他命毒品被查獲扣案的東港籍漁船「慶滿成號」，造價新台幣上千萬元的鮪釣漁船以76萬元拍出。

「慶滿成號」屬52噸、CT4級漁船，今年5月間，因走私市價達7億5000萬元的K他命507.3公斤，被海巡署在中沙島附近海域查獲，屏檢以沒收新制拍賣屬於犯罪偵查中的扣押物，起標70萬元，最後以76萬元拍出。

由於「慶滿成號」還有大約300萬元的債權需結清，因此，拍定人還需清償這艘漁船的東港區漁會貸款金額約300萬9101元及負擔鑑定費用8500元。

「慶滿成號」的拍賣，緣自於屏東地檢署兩年前獲悉犯罪集團利用漁船走私槍械及毒品入台販售牟取暴利，經調查並在今年5月11日在距離高雄港海域393浬的中沙群島附近公海，攔截運毒的「慶滿成」號屏東漁船，這是海巡署協同檢警緝毒第一次在距離台灣這麼遠的海域查到毒品。

調查專案小組在「慶滿成號」船上逮捕蔡姓船長等4人，檢察官並向上溯源，又在陸上逮捕2人。

沒收新制上路後，屏東地檢署今年3月14日首度拍賣兩艘查扣的運毒漁船，其中1艘以69萬元拍出，另1艘流標，今天拍賣的「慶滿成號」是屏檢第3艘查扣拍賣的漁船。