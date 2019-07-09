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造假總統勘災荷槍實彈搭雲豹車 他下場竟沒事

2019-07-09 17:08聯合報 記者林伯驊╱即時報導

臉書粉專「正宗!鬼島狂新聞!」去年涉嫌假造與官兵的LINE對話，再截圖後PO文指總統蔡英文荷槍實彈搭雲豹車勘災，警方循線查獲粉專版主那姓男子，依犯恐嚇危害安全、偽造文書罪嫌送辦。高雄地檢署認為，他雖製造假新聞，都該2罪皆不構成，另外此行為也沒涉及公然侮辱罪或侮辱公署罪，全案不起訴處分。

據指，國防部當時向隸屬234旅的八輪甲車駕駛張姓下士、車長林姓中士查證，認定都沒有那些對話，臉書「國防部發言人」澄清是惡質謠言。「正宗!鬼島狂新聞!」粉專目前已不存在。

方姓男子（36歲）到案後一度辯稱LINE「有人在LINE群組傳給我，我就想說把這個訊息放到臉書，讓大家知道這樣的訊息，雖沒有做查證的動作，但我沒有偽造文書的意思」，不過檢方偵訊時突破心防，他坦承LINE的對話是用修圖軟體偽造，因不滿當時政治氛圍、政府施政理念才這樣做。

國防部提告指出，高雄那姓男子2018年8月底在臉書「正宗!鬼島狂新聞!」粉絲專頁，PO出2張LINE對話截圖，內容為假冒雲豹裝甲車駕駛與那姓男子之間LINE對話，內文提及蔡英文勘災時「荷槍實彈」、「槍枝都上膛了」等不實訊息。

國防部也控訴，粉專貼文還寫「扯爆了！蔡英文到底要面對災民還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車，荷槍實彈就真的很扯了」，此舉嚴重汙衊國軍形象、無端造成社會不安與無端衝突，犯恐嚇公眾危害公安、偽造私文書罪嫌。

檢方認為，那姓男子製造假新聞，使閱聽人頂多對政府產生不滿，不致於心生畏懼，無關恐嚇公眾危害公安罪，另他雖冒用裝甲車駕駛的名義，假的LINE對話也不能算是「文書」，不構成偽造私文書罪。

檢方也指，那姓男子的行為，是具體指摘特定事實，而非抽象謾罵或表示輕蔑，也沒有公務員主動提告，不構成公然侮辱罪或侮辱公署罪。

臉書粉專「正宗!鬼島狂新聞!」去年涉造假對話，製造假新聞指總統蔡英文荷槍實彈搭雲...
臉書粉專「正宗!鬼島狂新聞!」去年涉造假對話，製造假新聞指總統蔡英文荷槍實彈搭雲豹車勘災，但雄檢偵查後做不起訴處分。圖／翻攝臉書國防部發言人
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臉書粉專「正宗!鬼島狂新聞!」涉造假LINE對話，再截圖上傳指總統蔡英文荷槍實彈...
臉書粉專「正宗!鬼島狂新聞!」涉造假LINE對話，再截圖上傳指總統蔡英文荷槍實彈搭雲豹車勘災，國防部緊急查證並澄清無此事。圖／翻攝臉書國防部發言人
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