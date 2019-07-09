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女子偷3萬多元假髮 店家求償50倍160多萬法官駁回

2019-07-09 17:07聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

章姓女子到基隆市一家髮業店偷走價值3萬2800元的假髮，店家從監視器畫面發現後報案，一審被依竊盜罪判處拘役50日。店家提出刑事附帶民事賠償，要依店內公告內容求償50倍，也就是164萬元。基隆地院認為，店家公告不代表和客戶成立無名契約，判章女只須賠店家實際損失3萬2800元。

判決指出，章女去年6月21日下午進入髮業店後，趁洪姓店長不注意的時候，拿起一頂放在架上價值3萬2800元的假髮，再藏入隨身皮包內，未結帳即離去。店長事後察覺有假髮遭竊，調閱店內監視器畫面發現章女所為並報警。

店家提告說，店內原本就有公告偷竊貨品要求償售價50倍，去年發現章女行竊後，也在店內公告「本公司近日發現有客戶竊取商品，敬告竊賊，你的一舉一動『全都入鏡』，而我們將直接通報警察告發，求償商品報價50倍，絕不寬貸。」

店家主張，來店裡的客戶都會知道「偷竊求償50倍」的公告內容，代表顧客與店家達成協議，成立無名契約。章女偷走3萬2800元的假髮，除應照價賠償，還應再付原價乘上49倍的懲罰性違約金160萬7200元，合計164萬元。

法官認為，契約須當事人互相表示意思一致才成立，店家不能將客人單純進入店內的行為，解讀為承諾公告內容。因為店家主張與顧客成立無名契約依法無據，因此判決章女須給付店家3萬2800元，請求49倍懲罰性違約金160萬7200元駁回。

章姓女子到基隆市一家髮業店偷走價值3萬2800元的假髮，店家依店內公告內容求償5...
章姓女子到基隆市一家髮業店偷走價值3萬2800元的假髮，店家依店內公告內容求償50倍共164萬元，但基隆地院判章女只須賠店家實際損失3萬2800元。記者邱瑞杰／攝影
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偷竊基隆警察
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