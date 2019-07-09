玷辱前女友不光采退伍 職業軍人賠20萬還被判刑

2019-07-09 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



曾為職業軍人的「阿火」在服役時，前女友「小蘋」到他住處推銷淨水器，他將她抱起壓在床上性侵得逞，經被害人報警後，他以20萬元與被害人達成調解，一、二審依強制性交罪將他判刑3年2月。得上訴三審。

合議庭查出，「阿火」與「小蘋」前為男女朋友，僅為滿足個人性慾歡娛，而性侵被害人、手段惡劣，欠缺對異性的尊重，雖他已與被害人和解，然被害人人當庭表示對方沒有悔意、沒有道歉，也從沒有關心過她，請求從重量刑。

判決書指出，「阿火」前為職業軍人（2016年2月24日入伍、2019年2月16日退伍），他與「小蘋」原為男女朋友（已於2018年5月底分手）。

「小蘋」與「阿火」相約，於去年6月23日上午，，前往他的住處， 推銷她販售的淨水器給他，並進行產品示範。她完成示範後欲離開時，他將她抱起並壓在床上，性侵害被害人，並要脅她「若再動的話，要射在裡面」，性侵「小蘋」得逞，經被害人報警處理。

一審依強制性交罪將「阿火」判刑3年2月，他不服提起上訴，指出已與她達成調解，他依調解程序筆錄內容給付完畢後，對方同意不追究他的刑事責任，法官自應再酌予減輕其刑。