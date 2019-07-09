包小柏13年前毒舌被揍 1嫌逃過追訴期

2019-07-09 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



藝人包小柏。報系資料照 分享 facebook 藝人包小柏2006年在華視錄「快樂星期天」綜藝節目時，遭一群人圍毆，檢警逮捕黃姓、張姓、王姓嫌疑犯偵處，將3人依妨害自由、傷害等罪起訴；張、王接受法律制裁，黃審判中被通緝，黃逃了12年，逃過追訴期，台北地院今天判黃免訴。

判決說，本案追訴權時效為12年6月，檢方2006年1月16日開始偵查，2006年6月12日起訴，於2006年6月22日法院分案審理，追訴權時效到今年5月15日期滿，但是黃還是沒緝獲。

包小柏2006年1月12日赴華視參加「快樂星期天」錄影，當天傍晚5時，突有多名男子出現在攝影棚向包小柏揮手，等包小柏走出休息室後，被其中一人架進吸菸室，並對包小柏說「你講話小心一點」，接著就打包小柏巴掌，當場把包的眼鏡打飛。

案發時，目擊證人藝人小炳稱聽到吸菸室內一陣混亂，整個打人的過程不到2分鐘，現場工作人員後來合力將3名男子壓制在地，警方法辦23歲黃姓男子、22歲張姓男子、24歲王姓男子，他們供稱，因不滿包小柏的言論毒舌，且「專損新人、專捧大牌」才犯案。

檢警調查指出，王、張2人當天專程從雲林搭車北上，在桃園與黃會合後，赴華視附近的咖啡廳等待，警方訊後依妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌將他們移送送辦，檢方偵查起訴3人，台北地院審理，黃未到案，被發布通緝。