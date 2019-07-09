狼父性侵女兒還錄影 法院只論一罪判3年6月

2019-07-09 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名狼父去年10月突然獸性大發，不但對17歲女兒伸出狼爪，拿繩索綑綁玩性虐待，還用手機拍下整個過程。新北地檢署日前以對少年強制性交未遂罪和使少年被拍攝猥褻行為影片罪起訴，但新北地院最後只以後者論罪，並審酌其犯後態度良好給予減刑，最後判刑3年6月。全案可上訴。

判決指出，該名狼父是在女兒房間動手，他先開啟手機的錄影功能，將其放在椅子上錄影，隨後就以身體壓制女兒，強脫女兒衣物亂摸，又試圖以繩索綑綁，女兒雖掙扎抵抗、哭泣哀求，父親不但不罷手，還回說「我想做愛」等語。

女兒為了自保，向狼父提議可以幫他打手槍，整件事最後因狼父無法勃起結束，而事件曝光後，狼父的婚姻也以離婚收場。

審理時，狼父辯稱犯行是出於自己意志而中止，法院未採信。不過，法院認為狼父行為雖涉犯強制性交和以強暴方法使少年被拍攝猥褻行為影片2罪，但他是在同一地點、密集時間內拍攝猥褻女兒影片，應屬一個行為，因此從重以後者論罪。