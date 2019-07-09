3歲童變成植物人 法官：血跡噴濺不能證明無照保母施虐

2019-07-09 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



示意圖。圖／報系資料照 分享 facebook 沒有證照的楊姓保母2017年被控毆打3歲趙姓幼童頭部，還抓男童去撞地板和牆壁，害男童成植物人。新竹地院以沒有積極證據證明男童傷勢是楊女所為，變更檢方起訴重傷害罪，以業務過失傷害致人重傷罪，判處她2年徒刑。檢方不服而上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但仍維持原刑度。

楊女沒有保母人員技術士證，也未向主管機關辦托育服務登記，自2017年1月間起，在新竹市金竹路住處，以日薪1000至1300 元的代價幫忙趙家人照顧男童。但於前年7月27日早上，她卻讓男童因不明原因受外傷性硬腦膜下出血、全身多處擦傷挫傷，經台大醫學院附設醫院新竹分院急救，再轉送林口長庚醫院醫療後，男童仍有腦神經萎縮及受損、右側肢體癱瘓併有癲癇的嚴重神經學功能缺損等難治傷害。

林口長庚醫院表示，病童意識狀況不清醒，昏迷指數為10分，雖腦部電腦斷層檢查顯示術後腦部血塊已移除，但腦神經有萎縮及受損情形，有遺留嚴重神經學功能缺損後遺症可能。

員警至現場勘察時，發現沾有血跡的幼童短袖上衣，也自地板床墊旁牆面等處採集血跡，經送刑事局鑑定，鑑定結果與男童DNA-STR型別相符。但新竹地院認為這頂多只能證明男童的血跡噴濺到牆上，但噴濺的原因、事發經過缺乏具體事證可佐，不是只有保母毆打、拉去撞牆一個可能，加上當天男童的頭部、身體沒有其他明顯的出血跡象，不能推測是楊女重傷害。

趙母在一審時表示，「我知道孩子有時生氣會自己抓」、「有時孩子生氣也是會有撞牆的行為，就是我叫他去罰站，他就會生氣，開始用頭去撞牆」、「會紅腫，撞滿大力的」、「走路不穩，會常常自己跌倒，我帶出去學校運動，他也是會自己跌倒」、「我有看過他有一次在床上跳，跳一跳就跳下去，頭就著地，那一次他的頭又一個包，反正我一直常常看到他的包一直重複撞又好、重複撞又好」。

新竹地院認為男童的傷勢究竟是怎麼來的，缺乏證據可佐，而楊女是犯刑法業務過失傷害致人重傷罪，審酌她沒妥適照顧與保護男童、智識程度為國中畢業，判她2年徒刑。高等法院雖撤銷改判，但楊女刑度仍維持為2年。