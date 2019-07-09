科技查賄 「天下第一署」今開第一槍

2019-07-09 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



總統及立委大選將至，科技日新月異，為查察各類型妨害選舉案件，法務部指示各地檢署成立「科技查賄指揮中心」，具備七大科技功能及資通安全，以跨平台科技查賄。由「天下第一署」台北地檢署開第一槍，今日開始先行試辦，8月六都共8個地檢署跟進，10月時則擴及全國地檢署。

北檢今上午11時，舉行「臺北地檢署科技查賄指揮中心」試辦發表會，以簡報方式介紹科技查賄指揮中心七大科技功能，由偵辦去年九合一選舉烏來地區行賄案的郭建鈺、郭耿誠、羅嘉薇檢察官，透過去識別化模擬案例實作演練方式，展示法務部「檢察機關團隊辦案系統」及本署「遠端監控設備」功能，建立跨平台科技辦案模式。

北檢指出，科技查賄指揮中心具備即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫等七大科技功能。