科技查賄 「天下第一署」今開第一槍
總統及立委大選將至，科技日新月異，為查察各類型妨害選舉案件，法務部指示各地檢署成立「科技查賄指揮中心」，具備七大科技功能及資通安全，以跨平台科技查賄。由「天下第一署」台北地檢署開第一槍，今日開始先行試辦，8月六都共8個地檢署跟進，10月時則擴及全國地檢署。
北檢今上午11時，舉行「臺北地檢署科技查賄指揮中心」試辦發表會，以簡報方式介紹科技查賄指揮中心七大科技功能，由偵辦去年九合一選舉烏來地區行賄案的郭建鈺、郭耿誠、羅嘉薇檢察官，透過去識別化模擬案例實作演練方式，展示法務部「檢察機關團隊辦案系統」及本署「遠端監控設備」功能，建立跨平台科技辦案模式。
北檢指出，科技查賄指揮中心具備即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫等七大科技功能。
（一）即時同步訊問：
「臺北地檢署科技查賄指揮中心」係結合法務部「檢察機關團隊辦案系統」及本署「遠端監控設備」，透過團隊辦案方式成立指揮中心，指揮中心可在偵訊過程同步視訊，並即時與偵查庭進行文字交談、下達指令、廣播訊息，偵查庭亦能接收指揮中心指令，回覆訊息，發揮即時勾稽筆錄內容，防止串證之功能。
（二）數位採證分析：
本署科技查賄指揮中心結合已建置之數位採證室，利用科技設備、數位情資及場所空間，強化本署數位採證專責人員及所有執法同仁之提取、分析、判讀數位情資等核心能力，也能及時支援其他地檢署、或協助警調巡憲廉移等犯罪查緝機關，達到資源共用、效率極大化之目標。
(三)證據即時傳輸：
本署科技查賄指揮中心具有證據即時傳輸之特色，即便於檢察官執行搜索或訊問時，有多個現場，都可即時傳輸，並透過指揮中心共同判讀證據，彼此交換情資，進而於第一時間釐清案情。
（四）跨區聯合辦案
由於科技查賄指揮中心具有即時同步訊問及證據即時傳輸之功能，如遇大規模範圍之賄選案件時，各地檢亦可跨轄區組成聯合團隊辦案，充分利用現代科技整合選舉查察，提升查賄效率，防杜賄選。
（五）科技查核資金
本署科技查賄指揮中心亦將加強運用法務部已建立之線上查詢機制，即時掌握可疑資金流動之相關情資，並以電子公文迅速向金融機構調取交易明細、開戶資料，妥適運用資金流向分析技巧與偵查情資，掌握資金流向以有效阻斷買票資金來源。
（六）智慧語音輸入：
108年8月起，本署書記官於偵查庭，將可透過智慧語音輸入系統進行偵訊筆錄之編輯製作，可有效節省庭訊時間，提升民眾對司法滿意度。
（七）查賄資料庫
本署科技查賄指揮中心結合亦將結合已建置之選情分析資料庫、地雷資料庫，進行查賄情資之分析過濾，以貫徹法務部頒「第15任總統副總統及第10 屆立法委員選舉查察工作綱領」之工作重點，達成遏阻賄選、端正選風之任務。
北檢強調，該中心特別重視資訊安全，結合晶片鎖加密保護機制，確保偵查不公開。而今日發表會，為避免有心人士窺知偵查技術，進行反偵查活動，於模擬演練時，也特別進行去識別化及保密措施。
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