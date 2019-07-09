因應明年總統、立委大選 金門查察賄選揭牌

2019-07-09 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉即將於明年1月11日舉行投票，金門地檢署於今日成立「查察賄選及暴力執行小組」，並舉行揭牌儀式，全面展開選舉查察工作。金門地檢署檢察長洪家原表示，有鑑於金門特殊的「決戰境外」選情，針對旅台鄉親，將與新北與桃園地檢署，進行「區域聯防」防堵賄選情事，並透過治安會談做反賄選宣導。

揭牌儀式於今日上午10時在金門地檢署舉行，由福建高等檢察署金門檢察分署檢察長林邦樑、福建金門地方檢察署檢察長洪家原、福建省調查處長余福明、金門縣警察局長張國雄及金門縣政府政風處長陳治平共同主持，以具體行動表達檢、警、調、政風機關對查察賄選工作之重視。

洪家原呼籲民眾，希望大家勇於提供情資，檢警調絕對會偵辦到底，他也透露上次選舉查緝的成效不錯，目前還有幾起尚未宣判；至於明年金門立委選舉到底有哪幾組人馬參選等情資，檢警調還在積極的搜報當中，但他也敬告所有候選人，檢警調各機關查察賄選的決心。

洪家原在受訪時表示，目前很多案子的偵辦，都在做改變，像他們將針對「QR CORD」服務做深化，推出2.0版，讓民眾提供情資更便利，「十面埋伏、全面布雷」，讓爆料無所不在的氛圍建立，相信對杜絕買票的行為，會有所幫助。