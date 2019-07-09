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當不成韓國瑜的原民會主委 林國權被控詐欺等判無罪

2019-07-09 11:16聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

高雄市韓國瑜原本點名林國權擔任高雄市原住民主委，但因林涉及吸金等案而作罷。和荔企業有限公司負責人林國權被控詐欺、違反銀行法，台中地院經3年餘審理，法官今天以罪嫌不足，判決林國權等81人、和荔企業等4家公司均無罪。可上訴二審。

台中地院行政庭長楊文廣表示，就詐欺部分，合議庭認為本案契約可確實履行，且無證據證明契約的服務內容、價值與其售價顯不相當；林國權等人的銷售手法固有不當，然尚與刑法詐欺罪的施用詐術要件有別。

就違反銀行法部分，合議庭認定本案和荔樂活服務契約的契約條款中並無與購買者約定給付與本金顯不相當的紅利、利息、股息或其他報酬；且業務員於銷售上契約時，未保證回饋金之數額，並說明回饋金的數額與公司銷售業績有關，並非固定金額，且非所有購買者均可獲

得回饋金，故難認林等人於銷售契約時，有以給付與本金顯不相當的紅利、報酬為手法。遂以罪嫌不足，判林國權等81人無罪。

今年元月8日開辯論庭時，林國權接受採訪時，他表示「很冤枉，公司僅負責發行、服務，行銷交由代理商處理，代理商的業務員出問題，卻讓我承擔，有夠衰，讓我為原住民服務的機會都沒有」。

韓國瑜原點名林國權擔任高雄市原住民主委，但林因涉吸金等案，退出高雄市府團隊，中檢查出他涉嫌利用愛情公寓網站找急於想結婚的男子為對象販售結婚包套，先後向近兩百人詐財、吸金共四千餘萬，被檢方於2016年2月間依詐欺、違反銀行法等罪起訴林國權等多人。

檢方起訴書指出，和荔公司老闆林國權推出和荔樂活契約，每份契約4萬5000元至9萬元不等，內容包含鑽戒、婚紗、婚禮攝影、及代訂喜餅、餐廳等婚禮服務，由和荔、建誼實業有限公司、威億實業有限公司、晟馨姻緣有限公司幹部及員工，共同負責銷售。

和荔等公司員工及幹部，為求達到銷售目標，利用「愛情公寓」網站，以未婚而急於想結交女支、或想結婚的男子為銷售對象，佯以相互交往或轉換公司需要考核業績，販售「和荔樂活契約」，使被害人誤認購買契約後，即可獲得交往機會，甚至步入結婚禮堂。

被害人不疑有詐，購買一至數分和荔樂活契約，交付款項給和荔公司員工及幹部，共有近百人被詐財875萬元。此外和荔公司老闆林國權等人，為獲得更好的銷售業績，利用推銷「和荔樂活契約」的機會，約定購買契約後，給予年利率不等的紅利，共有上百名被害人投資3152萬元。

今年初開辯論時，林國權表示「很冤枉，公司僅負責發行、服務，行銷交由代理商處理，代...
今年初開辯論時，林國權表示「很冤枉，公司僅負責發行、服務，行銷交由代理商處理，代理商的業務員出問題，卻讓我承擔，有夠衰，讓我為原住民服務的機會都沒有」。記者白錫鏗／攝影
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結婚詐欺高雄市韓國瑜原住民
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