總統大選查賄行動開始 蔡清祥：杜絕假訊息、境外資金

2019-07-09 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



總統、副總統、立委選舉明年初登場，最高檢察署今天替查察賄選及暴力督導小組舉行揭牌儀式，調查局、廉政署、警政署等首長共同出席表達反賄選、暴力的決心，而同時間各地檢署也成立查察賄選及暴力執行小組。

法務部長蔡清祥表示，此次查察賄選有兩項重點，包括成立科技偵查指揮中心，利用現代科技辦案，其次是結合檢、警、調、廉跨機關合作。台北地檢署今天起試辦科技偵查指揮中心，八月後六都8個地檢署也會建置完成，十月全國地檢署都會有科技查賄指揮中心。

他說，九合一選舉後已經通盤檢討查察賄選暴力的缺失，而提出今年查察賄選暴力的核心目標、基本方針和重點工作，包括行政中立、公正客觀執法，嚴斥並立即處理假訊息，提升查賄情資有效性、審慎執行布雷工作，落實清查資金，加強防範境外資金介入選舉，執法機關確實執行暴力防治，另外成立雲端反賄選平台，結合年輕世代潮流，相信此次查賄成績會相當豐碩，也會在查賄史上寫下新的一頁。

檢察總長江惠民指出，早在三月各政黨黨內初選時，最高檢已通函給地檢署就選舉早期規畫進行查察工作，五月也發函高檢署連同調查局、警政署針對境外不法資金利用非法管道介入選舉來進行查察，而警政署和調查局也有不錯的成果。

警政署長陳家欽說，去年九合一選舉查察賄選有相當成效，而查察賄選成功關鍵就在「布雷」，今年也會強化過去成功的經驗，不容許暴力、假訊息、賭盤介入，影響選舉結果。他說，針對假訊息、賭盤已成立專案小組，相關人才培訓、設備在一月已就緒，未來會配合調查局各處站，在地檢署檢察官指揮下通力合作，不會讓賄選等非法行為影響選舉結果。