偷腥男火燒情婦害毀容 二審仍判12年

2019-07-09 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子曾浩喬和羅姓女友(50歲)婚外情，他不滿羅婦不接電話，朝她潑汽油、丟燃燒的樹枝，羅婦遭火吞噬、毀容，不僅耳朵不見、嘴巴萎縮，手指也截肢。曾作案逃亡多天後投案，但否認犯行，桃園地院認為他無人性、手段殘忍，依殺人未遂判刑12年。台灣高等法院開庭時，曾說「電光石火太可怕」才躲起來，合議庭雖撤銷改判，但仍維持12年刑度。

曾浩喬在大溪有塊地，鐵皮屋裡供人賭博，羅婦傳抽頭費；羅婦自身經營制服酒店，兩人同居時，曾妻曾抓姦。曾曾向羅婦借款1000萬元，在歸還後又借了200萬。檢、警調查，前年雙十節下午2點多，曾和羅婦起口角，拿汽油潑她，再丟已經著火的樹枝，大火瞬間引燃，羅婦被燒成火球，全身70%二、三度燒燙傷，雖撿回一命但耳朵燒壞、鼻子堵塞、嘴巴萎縮，手指多處截肢。

羅婦說，她因沒接到電話，返回時曾浩喬不斷罵她「爛女人」，並說「乾脆把你潑死，錢就不用還了」。

曾在高院開庭時辯稱，當天早上有人來鐵皮屋賭博，但女友卻不知跑去哪，沒人收抽頭費，他因「不善交際」拉不下臉收錢，她卻到下午2點才回來，兩人口角。曾說，他習慣在早上打掃，會燒樹葉做堆肥，而女友的脾氣也很火爆，當時穿著高跟涼鞋的她就站在火堆旁，嗆「你把我燒死好了」，接著拿起1桶汽油往頭上淋下去，瞬間就起火。

曾浩喬說，羅婦自潑汽油後，「砰」一聲如電光石火，實在是「太可怕了」，但他認為不是他做的，便躲了起來，在找到律師後才去投案。