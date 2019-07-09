總統大選將至 北檢上緊發條善用科技查賄

2019-07-09 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



總統及立委大選將至，檢警調將協力杜絕暴力、賄選等不法影響公平競爭與民主機制。台北地檢署於今上午10時舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。檢察長邢泰釗說明三項重點工作，將強化防制假訊息等介入，並善用科技查賄。

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將於明年1月11日舉行。

邢泰釗表示，北檢已上緊發條，查賄制暴的重點工作有三，其一為強化防制金錢、暴力及假訊息介入。

賄選手法不斷翻新並更為隱密，常透過信任樁腳系統提早布置資金來源，本署將於選舉前期著重資金脈絡清查，即時掌握可疑資金流動之相關情資，且與司法警察機關共同從嚴、從速偵辦意圖使人不當選而散布不實消息之妨害選舉犯行，防止選舉期間假訊息散布可能造成選舉之負面效應。

其二為善用科技查賄，建置科技查賄指揮中心。建立人脈與金脈資料庫，運用分析篩選有效情資，以提升查緝效能，結合法務部「檢察機關團隊辦案系統」及本署「遠端監控設備」，成立「科技查賄指揮中心」，並加強運用已設置之數位採證中心，分析判讀數位證據，達成團隊辦案、有效掌握賄選等犯罪資訊。

其三為加強反賄選宣導，結合查賄與反賄。將結合公家、民間力量，利用科技設備，強化網路宣導，以擴大反賄選的深度與廣度。