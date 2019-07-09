作家「冒牌生」隆鼻眼瞎 醫師沒過失獲不起訴

2019-07-09 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



冒牌生呼籲要慎選醫美診所，一般人無足夠醫療常識去了解，因此決定動刀要很注意，否則會有後遺症。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook 網路專欄作家「冒牌生」楊立澔，2017年在淨妍醫美診所動隆鼻手術，卻導致右眼失明、部分鼻梁潰爛，提告醫師曾俊夫涉業務過失重傷害罪，台北地檢署調查後，認定曾無過失，今不起訴曾及陳姓負責人。

楊立澔常在個人粉專分享創作文章，獲得不少好評，他在2017年7月去淨妍醫美診所台北站前店，進行玻尿酸隆鼻手術，卻發生意外導致右眼失明、鼻梁部分潰爛。

刑事部分，他提告醫師曾俊夫涉業務過失重傷害。

楊另提民事訴訟求償，初步先請求1500萬元勞動減損費，視後續治療情況再追加。台北地院審理中。

冒牌生主張，診所未告知手術必要性及風險，未善盡告知義務、沒載明曾俊夫僅具備家醫師醫師執照，而沒整形醫美專科資格、未選用原廠建議規格針頭、術前未進行滅菌、術後施打降解酶劑量不足。

他指控，在術後五分鐘內說明右眼不可視的情況，醫師卻沒叫救護車送往最近具備高壓氧的醫療院所。案發是5點多，6點搭計程車出發，所方卻捨距離較近的台大、馬偕不去，基於息事寧人心態將他送往有合作關係的三總，因為交通壅塞，直到7點30分抵達三總，8點才排診高壓氧，已延誤就醫。

診所辯稱，這是個案合作，他擔任代言人與一般醫病關係不同，楊之前在別間診所已施打過玻尿酸，且在接受本件治療前，也接受過其他醫美，楊將自己塑造成一般病患，對於醫療風險及醫師身分全然不知，貿然接受治療，與事實不符。

診所指出，完全符合常規，再施打前有回抽確認無回血才換慢注射，且案發後立刻施打降解酶共8000單位。三總是當時聯繫後最快能施以高壓氧的醫院，並非故意延遲。

醫師為合法合規執行醫療業務，曾醫師資格也符合醫療規定，同時使用的器械皆有滅菌，並為合法使用的原廠針頭。

檢方送醫審會鑑定，結果指曾無過失，另傳喚三軍總整形外科主治醫生作證，證稱診所確實事先電話聯繫，且路途與傷勢結果無因果關係。

因此，檢方認定曾、陳並無業務過失，今給予不起訴處分。